Večeras je lansirana prva emisija šou programa folk zvezde Slobe Radanovića koji nosi naziv "Pevaj sa mnom". Nakon što su ekskluzivno prikazani neki segmenti privatnog života folk pevača, došlo je vreme i na samo takmičenje.

Naime, Sloba je ovom prilikom otkrio da je ideja za ovaj šou program potekla od njegove supruge Jelene Radanović.

- Iskreno, ideja za snimanje ove emisije je potekla od moje supruge Jelene, a ja sam se složio s tim. Uvek mi je bilo krivo, ljudi koji su bili talentovani nisu mogli da doguraju do dalje od neke granice, jer nisu ili imali sredstava ili neko da ih pogura, onda sam odlučio da pružim šansu nekoj od anonimnih pevačica koja to zaslužuje, da pokušam da joj dam duetsku pesmu sa mnom. Možda ta osoba sutra postane velika zvezda i presrećan ću biti što ću nekome promeniti život - rekao je Sloba.

On je zajedno sa Jelenom peslušao devojke koje su poslale svoje snimke kako pevaju, te je otkrio da je izbor bio pretežak, jer je, kako kaže, bilo mnogo prekvalitetnih devojaka.

- Preteško je bilo odabrati devojke, bilo je prekvalitetnih, bilo je i nekih afirmisanih već do sada, koje su ubijale kako pevaju, ali mi je to bilo nefer jer su to osobe za koje se čulo i postoji nada da će dalje dogurati - iskren je bio Sloba.

Voditeljka šou programa "Pevaj sa mnom", Anastasija Murić, inače mis turzima Srbije, na samom početku porazgovarala je sa domaćinom šoua, Slobom, koji je istakao da je na ideju da potpuno anonimnoj devojci koja pobedi u šouu, pruži priliku da s njim snimi duet i time se probije na estradi.

- Znam kako je meni bilo kada sam počinjao, voleo bih da je bio tu neko da mi pruži ruku i da mi ubrza taj neki trnovit put. To se nije desilo, ali sam poželeo da ja to učinim, da nekoj mladoj pevačici koja ima veliki talenat, a nema način da se ispromoviše, da joj pomognem da pređe taj put malo brže. Ta pesma će se naći na mom novom albumu i da smo tim što smo učinili dobro delo, učnili nešto dobro i za nas - rekao je Radanović, te je otkrio kako se oseća:

- Preuzbuđen sam, pozitivna je vibracija u studiju. Ovo je scena gde sam ja počeo, ja sam se takmičio ovde prvi put u svom životu i odavde sam pokrenuo tu svoju pevačku karijeru i mislim da je to simbolika, što ću pomoći nekome da odavde postane velika zvezda - rekao je Sloba.

Autor Slobinog najvećeg hita "Ako neko pita", Marko Drežnjak, pomoći će Slobi da odabare pobednicu ovog šoua, a zajedno sa njima, u stolici našao se i folk pevač Darko Lazić.

Autor: N. Ž.