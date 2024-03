OČI U OČI! PRVO ROČIŠTE HARISA I MELINE! Džinović stigao na sud zbog RAZVODA!

Pevač Haris Džinović i njegova supruga Melina važili su za jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a vest o njihovom razvodu je sve šokirala.

Modna dizajnerka je pre godinu dana napustila je porodični dom, a kako je Haris ispričao on ne zna razloge zbog kojih je donela odluku da ode i započne samostalni život.

Haris je prvi stigao u sud, a za ovu priliku odabrao je šarenu košulju.

Prvo oglašavanje Harisa o razvodu od MelineHaris Džinović u početku nakon priča o razvodu nije želeo da komentariše te navode, ali je potom progovorio o odnosu sa bivšom ženom i otkrio da je ona ta koja je kriva za razvod.

- Ja ne znam zašto se digla tolika frka, to je jedan običan proces, jedan običan razvod. Ima stara izreka "Prevareni muž zadnji sazna", nije to neko izmislio bezveze. Nemojte ništa da me pitate o razvodu, pitajte Melinu, nisam ja nju ostavio nego ona mene, ona zna sve. Nisam spreman za novu ljubav, principijalno ne - rekao je Haris za "Blic", pa nastavio:

- To nije nimalo lak period kada se sve rastura, ali nema veze. Muzika i moji nastupi su jedna velika inspiracija i zaštita, naročito ako se ljudi raduju tvojim pesmama. Sa Melinom se nisam čuo, ništa me ne zanima. Što vas ne ubije, to vas ojača. Iz jedne bitke sam izašao živ i zdrav, nisam izgubio tu bitku, to je motivacija za sve i za život - izjavio je pevač.

Podsetimo, Haris je na ovu temu nedavno u jednom intervjuu za domaće medije priznao da se prekid njihovog odnosa desio još pre godinu dana.

- Daću vam odgovor! Pitajte nju, ona je napustila mene, a ne ja nju. Ona zna razloge, ja ne znam nijedan. To je to - rekao je pevač, koji je rastanak od Meline teško podneo, koji tvrdi da vreme leči sve:

- Ne, nije mi teško. Bilo mi je teško pre godinu, godinu i po dana jer mi se razbija porodica i tako dalje. Međutim, nekako sam to ishendlovao snagom mentalnog sklopa koji je poprilično jak, a pomalo i tvrdoglav. Uspeo sam sve to da saniram i, kako se kaže, iz jedne bitke izađeš jači nego što si bio - kazao je Haris.

Melina boravi u hoteluBivša supruga Harisa Džinovića nakon što je napustila vilu na Senjaku odsela je u jednom hotelu. Melina je na dan kada je objavljena vest o razvodu boravila u hotelu, te je sutradan otišla u teretanu, nakon čega ju je posetila prijateljica, voditeljka Jovana Joksimović.

Nju je ekipa "Paparaco lova" uhvatila kako ruča sa drugaricom, nakon čega je svratila do porodične kuće na Senjaku.

Autor: Pink.rs