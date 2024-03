KAKO JE MIRKO PAJČIN POSTAO BAJA?! Pevač otkrio ko mu je dodelio nadimak po kojem ga danas svi znaju!

Mnoge javne ličnosti godinama koriste umetnička imena po kojima ih javnost zna, a među njima je i popularni pevač Baja Mali Knindža.

Iako je njegovo pravo ime Mirko Pajčin, nega tako skoro niko ne oslovljava, a jednom prilikom Baja je otkrio ko mu je dodelio nadimak.

- Deda mi je dao taj nadimak, preko četrdeset godina je star taj nadimak. Uvek kad je pio rakiju neku, kaže “baja“. Mali Knindža sam dobio u Kninu, bio sam jako mali rastom, baba neka je rekla: “Eno ga mali Knindža“- ispričao je pevač jednom prilkom za "Premijeru".

Kada je započinjao muzičku karijeru, menadžer ga je posavetovao da spoji ta dva nadimka.

– Eto, možeš da budeš i Mali Knindža, kad si već Baja – prisetio se pevač.

Podsetimo, pevač je nedavno otkrio nepoznate detalje svog života i otkrio da je u ranom detinjstvu ostao bez jednog bubrega,

- Negde u šestoj, sedmoj godini ispratio sam oca na autobusku stanicu, vraćao se u Nemačku. I kad je otišao, ja sam se vraćao kući, preko nekog drvenog prelaza, nešto mi je ukočilo nogu, nisam mogao da pređem. Porodica se zabrine šta je detetu, vodi doktorima u Livno, nisu mogli ništa da ustanove. U suštini je bio problem s desnim bubregom. I malo nemara, malo neznanja, 1972. šarena vremena, prebace me u Sarajevo. Operiše me doktor Jozef Kafka, Jevrejin, praktično mi je spasao život jer je bubreg bio toliko istrulio da to nije normalno. Izgubio sam bubreg sa sedam godina. Otac je morao da se vrati nakon dva dana, da spasava život sinu, sve što je zaradio davao je na moje lečenje. Zato ja ne dam na njih nikad, na roditelje, bez obzira na to i da nisu takvi, ja opet ne dam na njih - rekao je on tada.

