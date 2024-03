Bivši zadrugar i četvrtoplasirani superfinalista "Zadruge 6", u kojoj je Aleksandra Aleks Nikolić, njegova izabranica s kojom čeka ćerkicu, pobedila, ugostio je Jovana Ilića, poznatijeg kao Jocu novinara, u rodnoj Crikvenici.

Nakon što je Car progovorio o pomirenju sa Aleksandrom, ćerki i pripremama koje privodi kraju za dolazak ćerke na svet, osvrnuo se i na dešavanja u "Eliti".

Naime, na samom početku, osvrnuo se na to što ga veoma često, aktuelna učesnica "Elite", Maja Marinković, pominje u rijalitiju.

- Kada sam rekao, nisam mislio na nju, na ljude van rijalitija sam mislio koji su upućeniji a koji pokušavaju da u sopstvenim emisijama zajedno sa svojim porodicama spominju na jako odvratan i negativan način, ne znam ko im drma kavez?! Što se tiče nje, te stvari su mi već postale navika, rutina mi je da otvorim portal i da je ona rekla nešto za mene i Aleksandru i da me voli, ne dajem tome na važnosti. Da je prvi put pa da imam šta da kažem, ali nemam...Znaš kad ona više ne reaguje na to, onda znaš koliko je sati. Ne zanima me, da li u superlativu, da li u negativnom, nebitno mi je - rekao je on, pa je nastavio:

Vulgarno mi je da pričam o ljudima iz svoje prošlosti, da Maja ili bilo ko unutra uzima mene i moje nerođeno dete i Aleksandru u usta, odmah se naježim, odmah mi nije dobro. Kad me pitaš to Maja Marinković, uđem na portal, vidim da je stavila us voja pogana usta, za mene je pogana jer znam na koje načine je pokušavala da dođe do svog cilja i onda nevino biće stavljaš u svoja usta, smučiš mi sve to - dodao je Filip.

Kada je reč o odnosu Stanislava Krofaka, Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša, Car ističe da mu Ša deluje kao, kako kaže, ženturača koja samo plače i cvili.

- Meni je Ša večita inspiracija u svakom smislu. To je meni lik, nema dalje, Ša, pa sto mesta praznih. On je sebi napravio kupus od života. Dečko koji je bio 25 godina na estradi, doveo se u ovo stanje da tamo kao ženturača plače, cvili svaki put, pa daj idi drugoj devojci, poduzmi bilo šta samo nemoj konstantno raditi isto. Jadno mi je to sve, nekako, pogotovo što se tiče tih starih igrača. Evo ja sam bio loš i negativac, ali sam bio spontan. Što na um, to na drum. Oni sve rade ciljano, namazano, mešaju se, petljaju se. Ovaj Stanislav mi se čini okej momak, meni je bilo poznato to Krofak. Ne znam ga, ali pratim tu MMA scenu, tako da sam ga viđao u borbama tim. Pogledao sam u dva, tri navrata, nisam dugo gledao, ali sam video da je miran, staložen i ispravan momak. Nju nisam nešto previše analizirao, ne čini mi se previše inteligentna, ali oni poseduju tu seljačku namazanost, pokvarenu. Ti neinteligentni i glupi ljudi, na prvu prostim okom što deluju šturo i glupo su vrlo namazani i inteligentni - rekao je Car, a onda se osvrnuo na Marka Janjuševića Janjuša:

Janjuša sam iskomentarisao malo žustrije dok se nije desila ta tragedija njegovoj porodici, izašao je anpolje tada, ja sam izrazio saučešće od srca, on je odgovorio, javio mi se. Poželeo mi je sreću, ja njemu, rekao je u kontekstu kao: "Vidiš kako se mi svađamo, a kakve stvari su prava muka i problem" i tu mi je dao do znanja da mu je krivo što je došlo do nekih stvari između nas. Mislim da mu je greška što je ušao u ovu sezonu, jer je on otac i čovek koji ima isto skoro 40 godina, nije smeo da dozvoli sebi neke stvari. Aneli, ugostio sam njenu sestru Situ, razbila mi je malo predrasude i o Siti, šta kad ja sve znam šturo. Ne možeš da ne znaš, iskače iz paštete sve. Nije mi ta Aneli ništa specijalno, ali mi nije toliko loša koliko imam dojam da je ljudi na tako jedan loš način predstavljaju i da je toliko omražena i da je toliki atak na nju. Nešto nisam video na nekom naslovu da je ta žena toliko nekoga uvredila - rekao je on.

Šta je još Filip Car imao da kaže na dešavanja u "Eliti", Maju Marinković i udarne teme, pogledajte u video-prilogu u nastavku:

Autor: N. Ž.