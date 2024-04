OVAKO JE MELINA PRIČALA O HARISU PRE GODINU DANA! Tvrdila da ne bi preživela razvod od pevača, a onda se SVE PROMENILO!

Pevač Haris Džinović i Melina Džinović pre nekoliko dana su se zvanično razveli u Prvom osnovnom sudu na Novom Beogradu.

Melina Džinović na ovu temu do sada nije želela da se oglašava, a pre godinu dana je u jednoj emisiji pričala o razvodu od Harisa.

- Da mi kaže da hoće razvod ja to ne bih preživela, ne bih stigla da reagujem od šoka. Ni o tim stvarima ne razmišljam, nije sve tako loše i crno - rekla je Melina i dodala:

- Nisam pristalica da se privatne stvari iznose u javnost, ono što mi govorimo ne volim da da izlazi iz kuće. Ja Harisu uvek kažem: "Čekaj da prođe, čekaj da završi, ne govori nikome...", ja sam taj tip osobe - rekla je Melina Džinović u jednoj emisiji.

Inače, Haris je tada, nakon razvoda, u velikom intervjuu otvorio dušu o braku sa Melinom. Kako je istakao, ona ga je godinama varala, sumnjao je, ali ništa nije proveravao.

- Sudski sam razveden, po brzom postupku, bez odlaganja, novog ročišta, otvaranja procesa, nema žalbe, molbe, to je ekspresno rešeno. Ja sam slobodan čovek poprilično dugo. Najgora stvar koja se čoveku može desiti u životu kada mu žena oduzima slobodu, bez obzira na brak koji funkcioniše ili ne. Meni ona nije oduzimala slobodu, ali u zadnje vreme to nije bio brak, to je bila prevara. Prevareni muž zadnji sazna šta se dešava - pričao je Haris i istakao da je jako razočaran.

- Jako sam razočaran, time što sam ja izdan, ovo je klasična izdaja, udar na porodicu, a porodica je svetinja. Ovde je porodica rasturena bez ikakvog razloga, ja ga nemam, ja nisam doprineo razbijanju porodice. Nije meni žao novca, meni je žao nepoštovanja, nezahvalnosti, žao mi je te izdaje, prodaje - rekao je on.

