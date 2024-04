OGLASILA SE NADA TOPČAGIĆ NAKON PORAZA ERDOGANA! O njenoj pesmi priča ceo svet, a ona im je poručila samo JEDNO!

Poraz Redžepa Tajipa Erdogana u Turskoj se slavio uz pesmu "Jutro je", koju izvodi srpska pevačica Nada Topčagić.

Naime, turski predsednik priznao je u nedelju pobedu opozicije na lokalnim izborima, a građani koji ga ne podržavaju su u to ime slavili i iz pesmu srpske pevačice Nade Topčagić.

Video snimak se masovno širi društvenim mrežama, a pevačica se sada oglasila za domaće medije i dala svoj kometar.

- Čestitam opoziciji koja je pobedila. Jutro im je donelo sreću, neka traju kao Erdogan - izjavila je Nada.

- Donela mi je veliku radost. Ta pesma je zaista hit nad hitovima, što ovo i pokazuje - kaže Topčagić pa je podsetila da je pesma nastala 1989.godine.

- To je bio veliki hit. Onda su počeli ratovi, nažalost. Ali i dan danas vidite da je ta pesma opstala - kaže Topčagić.

Ona dodaje da veliko priznanje mora odati priznanje i Zlatanu Ibrahimoviću koji je rastao uz tu pesmu.

Ista pesma – Jutro je – pevala se u Turskoj i 2019. godine. Topčagić kaže da je tada bilo izjava da će biti pozvana da peva u Turskoj.

„Možda me i pozovu tamo da pevam sa Halidom Muslimovićem. Tada su rekli da će me zvati. Pristala bih“, kaže Topčagić.

Ona zasluge odaje i kompozitoru Miši Markoviću.

„Najviše mi je žao što Miša Marković, kompozitor, nije među živima i što ovo nije doživeo. On je jedini kompozitor koji svoje pesme nije prodavao. Velike hitove je imao. Borio se za svoje pesme kao za svoje dete. Nudili su mu toliko novce, ali, za razliku od drugih kompozitora, on nijednu svoju pesmu nije prodao“, kaže Topčagić i podseća na neke od njegovih velikih hitova – Srce je moje violina, Šta će mi šalvare, Ej Branka, Branka… „Sve su to veliki hitovi“, zaključuje Nada.

Podsetimo, glavna opoziciona partija u Turskoj, Republikanska narodna partija (CHP) pobedila je na lokalnim izborima u Istanbulu i Ankari, dva najveća grada, i sprema se da preuzme i druge gradove, kao što je Bursa, veliki industrijski grad na severozapadu koji je preuzet od AKP-a od 2004.

Erdogan je sinoć iz sedišta svoje stranke u Ankari i pred potištenom, neobično tihom masom, obećao da će „poštovati odluku nacije“.

Autor: pink.rs