Aktuelnosti i dešavanja u megalomanskom projektu TV Pink, rijalitiju "Elita" svakodnevno pune naslovnice i portale svih domaćih, ali i regionalnih medija, te su tako često i na meti komentara porodice, podrške, ali i bivših učesnika istih.

Naime, ono što je danas šokiralo milionski auditorijum TV Pink jeste, kako su mnogi gledaoci okarakterisali, spuštanje lopte Miljane Kulić sa Ivanom Marinkovićem, ističući da će ona uvek imati super odnos jer je on otac njenog sina, Željka. Ovo je mnoge šokiralo, s obzirom na to da su veoma teške reči pale između nje i Marinkovića.

Stoga, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njenom majkom, Marijom Kulić, kojoj kada smo rekli za ovo dešavanje, ostala je blago šokirana.

- Molim?! Bože me sačuvaj, katastrofa! Ja ne znam šta je s njom više, meni ona nije jasna. Ovo sa Slađom, ona nju namerno provocira sa Zolom i sa skraćenim, a ona se združuje s njom. Ona je trebala odmah da priča kako se ona ophodila prema njoj, jer se one znaju od prošle sezone, da Miljanu smatra jakim igračem, pa se kačila na njene momke, pa bio je kvad sa skraćenim, je l' se sećate?! Nije bila sigurna da li će Zola ili skraćeni da uđe, pa se nakačila na njih. Bože me sačuvaj, gde piše da je on Željkov otac?! - rekla je Marija, te se osvrnula na svađu njene ćerke Miljane sa Anitom Stanojlović i Anđelom Rankovićem:

Sigurno su ljudi videli šta je uradila, pa nisu bez razloga rekli da je ona to uradila. Moguće, pa meni sve peškire ufleka od pudera ili šta već, da, da. To je moguće, ali mi je van pameti da ona sa Ivanom bilo šta, ili da ga brani ili da sklapa primirje, to mi je van pameti...Ma jok, ni slučajno, to "prijatelja drži blizu, neprijatelja još bliže" za Miljanu ne važi, nije on nikada bio jak igrač i od kako su ušli, ona se do dan danas svađa sa njima. Možda smatra da ne treba Željko da gleda da se oni svađaju...Željko neće da gleda ništa, niti će neko to da pušta njemu da gleda, ako bude hteo, on će da gleda sve kada bude bio veliki. Ne znam zašto je to uradila, ali možda iz tog razloga da sa njim ne treba da se svađa, ja bih do kraja terala tako da sam u lošim odnosima, jer smo mu mi prošle godine oprostile sve, ja prelazila preko mnogih stvari samo zbog Željka, međutim, to je đubre od čoveka, njemu ne treba ništa da se prašta. Ja mu ništa nisam oprostila, niti ću ikada, ako Željko bude hteo da ga čuje, imam broj telefona, samo mu okrenem broj i stavim mu telefon na uvo, toliko...Ni sa kim ona loptu ne spušta, a pogotovo ne sa njim. Moguće da je ona razmišljala o tome da se ne svađa sa njim, da sutra dete ne gleda. Miljana je uvek bila jača od njega, uvek ga je poklapala jer ima argumente za sve, ali me je baš začudilo! Znaš šta je to, pošto su fanovi rekli Anđelu i Aniti da je Miljana brisala ruke, pa su započeli svađu sa njom, mada je Miljana par puta poklanjala Aniti šminku celokupnu, rekla je Aniti: "Uzmi svu šminku za tebe", jer joj je bilo žao što je Matora uzela sve. Verovatno joj nešto zatrebalo, a da obriše ruke, to radi i kod kuće. Ona je započela svađu sa njima, zna da je Ivan u svađi sa Anđelom, pa je zbog toga na Ivanovoj strani, da bi nervirala Anđela - rekla je ona.

Marija se ovom prilikom osvrnula i na prvu bračnu svađu Jelene i Ivana zbog salona lepote! - Ko pa nju gleda da li ima nokte ili da li je isfenirana, ne znam za koga se ona sređuje?! Ona ne intresuje ni Ivana, jedino da bude lepa za nekoga ko je gleda preko ekrana, pa kada izađe da ima udvarače. Problem je što ona neće da je gleda Leskovac, nego hoće da bude beograđanka. Nju su zanela svetla velikog grada, zato je i trpela alkoholičarka. Ja sam čula da su je zvali stoperka u Leskovcu, pre nego što je bila sa Ivanom u onom tamo rijalitiju. Ne znam koga zanima Jelena, iskompleksirana seljančura...Nikada tamo nisam otišla na frizuru, Brendon me je farbao - rekla je Kulićka.

Za sam kraj, prokomentarisala je novi sukob drugarica Slađe Poršeline i Maje Marinković, sa kojima je boravila u šestoj sezoni "Zadruge".

- Slađa je kadruša i to je tačno da se samo približava ljudima koji su u temi, više joj Maja nije zanimljiva, sada su joj zanimljiviji Anita, Miona, Aneli...Ona se približi onima koji su u priči - zaključila je Marija za Pink.rs.

Autor: N. Žugić