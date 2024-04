Voditelj najgledanijeg megalomanskog projekta TV Pink u Srbiji, ali i u regionu, "Elite", Milan Milošević, prvog aprila, tj. juče, je napunio 47 godina, a večeras će u jednom presatoničkom restoranu proslaviti svoj rođendan u gala stilu, onako kako njemu i dolikuje.

Naime, kako je ekipa portala Pink.rs uspela da uslika, torta je na tri sprata, zlatne boje, sa krunom na vrhu, a u centru same torte nalazi se i logo TV Pink. Takođe, torta po sebi ima mnogo novčanica - evre! Ono što smo, takođe, uspeli da uslikamo, jeste i sama gozba koju je pripremio, a ukrasi i dekoracija zlatne boje ostavlja bez daha.

Milan je za ovo veče odabrao elegantno zlatno odelo, a na samom početku razgovora za Pink.rs, otkrio je da će prilikom duvanja svećica zamisliti želju, a to je da mu majka poživi još koju godinu, jer je stara i u jako teškom zdravstvenom stanju, kako kaže.

- Večeras kada oduvam svećice, poželeću ono što poželim za Novu godinu, kuću u Vincima i džipa, šalim se, samo zdravlja, sve sam ostvario, radim posao koji volim. Što se tiče mog privatnog života, samo da smo zdravi i da mi majka poživi još koju godinu, jer samo nju imam - rekao je Milan, a onda se osvrnuo na to koja mu je bila najlepša godina, a koja je ona koje ne želi da se seća:

- Ja ću delovati morbidno, ali kada vratim film, bile su mi najlepše godine mog detinjstva gde sam se mučio i to me vraća one lepe trenutke koje sam pronalazio, jer se ovih ružnih ne sećam. Ovaj period, kao da je nekako lažno, kada sam sa svojim prijateljima, ja sam Milan Milošević totalno drugi, kada sam na televiziji ja sam druga osoba. Ja to verovatno imam urođeno, kako zakoračim na scenu, ja sam totalno druga osoba - istakao je on.

Kada je reč o tome što je rođen baš na prvi april, kada se obeležava i svetski dan šale, Milan ističe da je majka htela da ga abortira, ali da ju je komšinica zamolila da to ne radi.

- Pišu: "Hvala Bogu da si se vratio", znao sam da ću se vratiti, ne mogu najbolji bez najboljeg...Jesu, pratile su me šale. Kažu da sam ja napravljen iz šale, ali s obzirom da je majka krenula da me abortira tada, očigledno jesam bio iz šale. Pošto je komšinica zamolila da ostavi mene i da ću biti njen spas, ona je poslušala i rodila me baš na svoj rođendan. Ona je sada u teškom zdravstvenom stanju, ne slavi, ali se raduje - rekao je voditelj.

Za sam kraj otkrio je koliko mu znači podrška prijatelja i kolega u životu, otkrivši da su mu mnogi okrenuli leđa kada se u to najmanje nadao.

- Kada sam prestao da radim na Pinku, mnogi su mi okrenuli leđa, jer kad nisi na najjačem mediju, ti njih ne zanimaš. Nisam verovao u to, slušao sam priče iz tuđih iskustava. Ti ljudi se večeras neće pojaviti na mom rođendanu, precrtani su na listi, ljudi koji mi se ne jave 11 meseci koliko nisam bio na Pinku, zar je bitno ko gde radi, ako smo mi navodno prijatelji?! Jednostavno su mislili da je odlazak moj s Pinka moj kraj, očigledno je njima prijalo da se druže sa mnom zbog toga. Moj odlazak sa Pinka je bio medijski najispraćeniji, osam meseci se pisalo samo o tome. Ja prijatelje moje znam koji su i bez toga, ali ti sporedni likovi su baš postali sporedni. Večeras će se pojaviti ljudi koji mene stvarno vole i koje ja stvarno volim - zaključio je Milošević za Pink.rs.

Autor: N.Š., N. Ž.