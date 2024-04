Ona i njen novi izabranik se ne razdvajaju!

Aleksandra Mladenović odnedavno je ponovo srećna u ljubavi. Pevačica je u vezi s biznismenom Darkom Dobričaninom, a njih dvoje su se upoznali preko zajedničkih prijatelja i među njima je odmah proradila hemija. Tek su na početku zabavljanja i ne razdvajaju se.

Iako Darko ne voli da se eksponira javno, Aleksandra ga je sada povela na rposlavu rođendana Milana Miloševića, voditelja rijaliti programa Elita. Ona je otkrila šta je poklonila Milanu, a onda je progovorila o svom novom dečku.

- Najbolje je kupiti parice, pa neka on kupi šta želi. Ja uvek pravim to, odlučila sam da 30. rođendan proslavim s najbližim ljudima. Ja kažem tridesetak, a dođe 100 - otkrila je Aleksandra i progovorila o svojoj novoj emotivnoj vezi.

- Jeste, to sam tražila, sad sam istinski srećna, on nije iz javnog sveta i ne voli puno da se priča o nama. Mi idemo svuda zajedno, on je hteo da eskivira da dođe malo kasnije zbog medija, on je jako lep momak, ali mi se dopala njegova duša prvenstveno. Mnogo je bilo teško osvojiti me nakon svega što mi se desilo - kaže pevačica za Pink.rs.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs