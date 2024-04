Voditelj Ognjen Admižić i ovo utorak veče obezbedio je za milionski auditorijum TV Pink ozbiljno veče i veče puno smeha, zabave, ali i priznanja.

No, međutim, šokirao je sve svojom pojavom, tj. stajlingom za ovo veče. Naime, on je u nekoj od prethodnih emisija obećao da će obiću kreaciju stiliste koji je zadužen za stajlinge pevačice Nade Topčagić, i večeras je to ispunio.

On se pojavio u zlatnom, kič odelu, a na ramenu je stajala čuvena Nadina fotografija sa poznatim fudbalerom Zlatanom Ibrahimovićem.

Na šeširu nalazio se roze flamingos, a on krije veliku simboliku, s obzirom na to da su pokojni glumac Marinko Madžgalj i Ognjen Amidžić oformili zajedno muzičku grupu "Flamingosi".

Autor: N. Ž.