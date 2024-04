Dao im blagoslov!

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković oglasio se za Pink.rs nakon što su njegova ćerka i Stanislav Krofak danas otkrili da su od 2. aprila u vezi, kao i da ih je zbližila izolacija.

Krofak je priznao da mu je Maja davno zapala za oko, te da je ona njegov tio devojke, dok je Marinkovićeva tvrdila da će se Taki složiti s njenim izborom.

- Hvala Bogu, pa je konačno našla nekog, prvog kom neće ona morati da plaća piće! Znam da je ušla tamo sama, da je želela da ostane sama, ali dobro, dešava se, ipak je to zatvoren prostor, ali ja je podržavam, podržavam izbor moje ćerke. Stanislav je divan dečko, fin, kulturan, pristojan, nemam šta loše da kažem o njemu, podržavam Maju i njega. On je nov u svemu ovome, super se snalazi. Ipak, i on je pre toga gledao rijaliti, ali nadam se da se iskreno zaljubio u moju ćerku. Neću preterano da pričam i trčim pred rudu, pa da bude drugačije, ali videćemo. Za sada stvarno nemam šta loše da kažem o njemu, super je dečko, skroz na mestu, pristojan, kulturan… A s kakvim je sve Maja ološima bila, Stanislav je premija - poručio je Taki za Pink.rs.

Autor: Pink.rs