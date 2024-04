'BRAK ME ČINI SREĆNOM' Evo kako je Melina Džinović pred razvod pričala o Harisu: Dobro sam izabrala!

O razvodu Harisa i Meline Džinović proteklih dana bruji javnost, a dok je pevač u velikom intervjuu za "Blic" govorio o razlozima rastanka, modna kreatorka se nije oglašavala.

Kada je pre nekoliko noći upala u porodičnu kuću na Senjaku, Melina je pripadnicima policije rekla kako trpi nasilje, a pre nekoliko godina govorila je skroz drugačije o svom braku.

- Ja ne mogu da komentarišem nikoga osim sebe, ja sam tradicionalna, ja se svojim izborom izuzetno ponosim, a složićemo se da mi je dobar izbor. Ne znam šta da vam kažem, možda se to nosi iz kuće, to nije danas moderno i feministički, ali meni su porodica i brak ono što me čini najviše srećnom, i da me pitate šta bih izabrala, mislim da bih se odrekla "Hamela" za sekundu, samo da mi to smeta u porodičnim odnosima i vremenu sa suprugom i sa decom - rekla je svojevremeno Melina i istakla da joj je upravo suprug najveća podrška kada je njen posao u pitanju.

- Stvar je u tome da Hari ima drugu vizuru osobe koja je pored njega, on je video taj neki potencijal u meni kojeg možda ni ja nisam bila svesna. Ja za sebe nisam znala da sam u stanju ovoliko da radim. Jednostavno, čovek nekada ne veruje sam u sebe koliko neko pored njega, i taj kad vas prati i gura onda steknete to samopouzdanje i hvala Bogu to je baš ono što se desilo nama - rekla je tada ona.

Podsetimo, kako je "Blic pisao, Melina je policiji negirala krivicu, a ona i Haris su sve vreme svaljivali krivicu jedno na drugo. Policija je oboma izrekla hitnu meru zabrane prilaska jedno drugom. Obavešteno je tužilaštvo koje je tražilo od policije izveštaj o ovom slučaju.

Podsetimo, Haris Džinović prijavio je bivšu suprugu Melinu nakon što je sinoć, 1. aprila, upala u porodičnu vilu u kojoj je on ostao da živi on sa decom, dok se ona iz iste po njegovim rečima davno iselila.

Nakon haosa koji je nastao, pošto je Haris po savetu advokata pozvao policiju, pošto Melina navodno nije želela da napusti kuću, pevač je otišao i u policijsku stanicu da da iskaz o celom dešavanju. Njega je u stanicu dovezao sin Kan, a pevač se u istoj zadržao čak pet sati.

