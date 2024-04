VIKI PREDUZETNICA! OTVORILA FABRIKU NAMEŠTAJA U TURSKOJ! Folkerka oprema luks hotel u Dubaiju, a ovo su svi detalji njenog novog BIZNISA!

Viki Miljković postala je prava preduzetnica, a u prilog toj činjenici govori i podatak da je nedavno proširila svoje poslovanje.

Kako se saznaje od dobro obaveštenog izvora, pevačica je pored posla s nekretninama, pevanja i učešća u "Zvezdama Granda" odskora i vlasnica fabrike nameštaja u Turskoj, a posao joj iz dana u dan cveta. Izvor blizak pevačici ispričao nam je detalje o novom pevačicinom biznisu.

- Viki baš ide u privatnom biznisu. Nakon što je razvila posao s prodajom i uređenjem nekretnina, najpre u Beogradu, ona se proširila i na Tursku, Čikago, Majami, Dubai i Karibe. Posao joj cveta i u Nemačkoj, a u svemu joj mnogo pomaže i suprug Dragan Tašković Taške. Odnedavno, pored ovoga, oni su se sa svojim inostranim partnerima upustili i u posao s nameštajem, kojim kasnije opremaju nekretnine koje prodaju. Tako je Viki otvorila i pravu fabriku nameštaja u Turskoj. Dve drži s partnerima, a jednu samostalno. Zbog svega toga ona je u poslednje vreme stalno na relaciji Turska-Srbija i bukvalno ne staje od posla. Zasad sve ide po planu, a ako se ovako bude nastavilo, možda će još koju fabriku u potpunosti uzeti pod svoje - priča izvor, pa dodaje:

- Taj nameštaj je vrhunskog kvaliteta, tako da s tim nema greške. I njeni novi saradnici su vrhunski profesionalci u tom poslu. Prvi ozbiljniji posao koji je dobila i za koji je angažovana, a u kome će kompletan nameštaj biti iz njene fabrike, jeste opremanje jednog luksuznog hotela u Dubaiju. To je vrlo ozbiljan i ambiciozan projekat. Ako sve ispadne po planu, to će joj otvoriti vrata za druge poslove u Emiratima. To je veoma važno tržište, a svi koji se razumeju u ovu granu privrede kažu da ako si uspeo u Dubaiju, onda si uspeo u celom svetu. Tamo sve mora biti vrhunskog kvaliteta, rokovi se strogo poštuju i ne sme biti nikakvih propusta. Viki još ne želi da priča o tome i da se hvali unapred, ali kad se sve završi, sigurno je da će pokazati svima rezultate napornog rada - završava izvor.

Viki nije odgovarala na pozive.

Dosad je nekoliko puta za medije istakla da joj u poslu s nekretninama ide fantastično, pa nema sumnje da će tako biti i s fabrikom nameštaja.

- Prodaja stanova, nekretnina, fantastično ide. Radujem se tome, što tako nešto imamo u Srbiji, mnogi sad ljudi iz Švedske i Švajcarske žele da kupe sebi stan, to je fantastičan projekat. Svaki biznis je isplativ, samo je pitanje koliko mu se predaš, to nije još uvek nešto isplativo. Taške i ja imamo sreću što radimo ono što volimo, to je zaista velika sreća. Otvorili smo firmu i u Istanbulu, tu nam je kancelarija za dizajn. Tamo imamo dosta zaposlenih, tu su arhitekte i drugi stručnjaci koji se bave uređenjem. Imamo i ljude koji se bave prodajom nekretnina u Antaliji, Alanji i Bodrumu. Što se tiče naše firme u Beogradu, ona prodaje nekretnine u Dubaiju i u ekskluzivnim delovima naše prestonice, kao što je Beograd na vodi. U pitanju su luksuzne nekretnine - rekla je jednom prilikom Miljkovićeva.

Škola i tenis presudili Sin Andrej se seli u Ameriku Vikin i Tašketov sin Andrej Tašković već neko vreme uspešno trenira tenis, i to u cilju sticanju discipline, jačine, samopouzdanja i doslednosti. Po svoj prilici, Andrej će svoje školovanje nastaviti u Americi, za šta ima punu podršku roditelja. Viki i Taške imaju plan da u narednom periodu posao s nameštajem prošire i na Ameriku, kao što je to već bio slučaj s nekretninama. - Viki i Taške žele prvo da vide kako će se Andrej snaći nakon preseljenja u Ameriku. Oni i sami često odlaze tamo zbog posla, a ako sve bude u redu, izvesno je da će biznis s nameštajem proširiti i na taj prostor. Viki je sad stala i nema stajanja - rekao je sagovornik.

Autor: Pink.rs