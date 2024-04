Bez ustezanja komentarisala goruću temu u Eliti!

Bivša učesnica ''Zadruge'' Anđela Đuričić gošča je voditelja Joce novinara u emisiji ''Pitam za druga'', a tom prilikom komentarisala je aktuelne teme u Eliti. Ona se dotakla veze Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović, ali i ulaska njenog bivšeg Stanislava Krofaka.

- Samo Ša poznajem. Ša je meni favorit. Ne u smislu favorit za pobedu. Ša je previše iskren i nije normalan jer je iskren. Najgori je za sebe i jedini je u svemu tome iskren. Totalno je izgubio kompas, meni je žao zbog toga. On je o sebi izgubio kompas i mora da nađe sebe, sebe je izgubio. On živi u iluziji, a sad je ostala slika koja je izbledela jer je on samo vidi, nema realnu sliku ni o čemu, počevši od sebe ko je i šta je pa do njegove trenutne ljubavne veze. Samo on u tu ljubav veruje. Miona njega ne voli i ona jedva čeka da oni završe. Vremenom se ohladila, a tek kad je Stanislav ušao ne zna kako da mu kaže jer se boji njegove reakcije - rekla je Anđela i dodala:

- Mislim da ima i do toga da je s njim zbog publiciteta, ona ne pokazuje emociju prema njemu. Jeste joj se sigurno svideo, fizički je privlačan, za svoje godine lepo izgleda. Pruža pažnju, svaka žena to voli, dok se ne otrgne kontroli. Kad je videla da je vrag odneo šalu, on nju gleda kao ženu do kraja života, a i kao ženu za drugi svet. Ona voli Stanislava, ne da ne može bez njega, na svetu najviše voli sebe, ali joj je krivo što vidi da on nju ne voli i to je ta ženska sujeta. Po Stanislavu se vidi da voli da švrlja, ali je dečko skroz na mestu. Izaći će prljav veš, ali okej je dečko, korektan - poručila je Đuričićeva.

Autor: Pink.rs