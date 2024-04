Već nekoliko meseci unazad, jedna od glavnih tema u rijalitiju "Elita", jeste svakako odnos poznatog repera Nenada Aleksića Ša i njegove devojke, takođe pevačice, Mione Jovanović koja je javno ostavila svog dečka kako bi uplovila sa njim u odnos.

Naime, hrvatski MMA borac, sada i aktuelni učesnik "Elite", Stanislav Krofak dopratio je svoju devojku, Mionu, u karantin pred ulazak u rijaliti, ni ne sluteći da će mu to biti zapravo poslednji put da će je poljubiti kao svoju devojku. Mesecima se trudio da dopre do nje, ali u tome nije uspeo, te je tako Jovanovićeva početkom decembra 2023. godine uplovila u romansu sa Ša.

S druge strane, Aleksić je u rijaliti ušao, kako je tada pričao, da bi svojoj ženi, tiktokerki Vanji Ignjatović, dokazao da je voli i pored toga što je imao problema u braku sa njom. No, međutim, ne lezi vraže, Ša se neko vreme držao tog stava, ali je nedugo zatim shvatio da se ohladio od Ignjatovićeve, sabravši sve kockice u glavi, kako je govorio, te je tako i on odlučio da taj razvod braka koji je podneo pred ulazak u "Elitu" ipak ne povuče, već se nedavno i razveo od Vanje.

On je o detaljima iz svog braka pričao javno tokom emisija, ističući da koliko god on bio privržen Vanji i posvećen, da to njoj nije bilo dovoljno, već da ga je ostavljala da sedi sa njenim mamom i tatom, kako je rekao, dok je ona bila na žurki, te i da ima spisak bivših zadrugara koji su bili sa njegovom ženom i da ju je on, kao takvu, prihvatio.

Mnoge je zanimalo kako je Aleksić zapravo izgledao u detinjstvu, te je tako portal Pink.rs došao u posed nekoliko reperovih fotografija iz najranijeg detinjstva

