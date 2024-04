DALA SVOJ SUD! Bivša učesnica ''Elite'' nakon sve češćih sukoba Anđela i Anite RAZVEZALA JEZIK, evo kakve prognoze ima za ovaj par!

Od kako je Anđelo Ranković kročio u "Elitu" privukao je ozbiljnu pažnju mnogih devojaka, ali je ipak Anita Stanojlović uspela da osvoji njegovo srce, te su već nekoliko meseci u, može se reći, nikad skladnijoj vezi.

No, međutim, u utorak uveče, Anita je doživela emotivni brodolom, kada je napala Rankovića kako flertuje sa krupijeom, što je on sve vreme negirao, objašnjavajući da je ona to umislila u svojoj glavi i da je on poznaje sedam godina unazad.

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa bivšom učesnicom "Elite", Vanjom Živić, koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala sve češće sukobe ovog ljubavnog para.

- Šta reči za jednu provincijsku seljančuru pritom obolelu...Njoj nema pomoći nikako, to je ona, nije mogla da izdrži dugo da folira i izigrava presvetu finu i preobraženu...Kopi pejst svih njenih odnosa, nisam iznenađena ni malo, a što se tiče Anđela on, šta će, mora da trpi dok se ovo sve ne završi jer od te veze naravno nema ništa to je jasno kao dan - rekla je Vanja za Pink.rs.

Autor: N. Ž.