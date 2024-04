Petak veče rezervisan je za emisiju "Pitanja novinara" u kojoj predstavnici sedme sile do koske ogole učesnike "Elite", suoče ih sa istinom, zavire u njihove najmračnije tajne, a neretko padnu i raskrinkavanja.

Te tako, predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević, na samom početku emisije porazgovarao je sa Mionom Jovanović o ulasku Stanislava Krofaka u vezu sa Majom Marinković.

To me nije iznenadilo. Očekivano je. Svidela mu se jer je lepa devojka. Mislim da ima toga, ali s druge strane, ima i malo inata. Ne doživljavam to kao vezu, jer traje tri dana. Ne obraćam pažnju na njih i ne zanimaju me. To je neki moj osećaj i moje mišljenje - kazala je Miona.

Kako komentarišeš Lakićeve navode da te je Stanislav posmatrao čitave noći tokom žurke? - upitao je Darko.

Ne znam, meni su učesnici prilazili i govorili to. Možda me je posmatrao da vidi da li sam srećna ili tužna. Ja ne poznajem njega ovakvog. Njegovo ponašanje mi nije prirodno. Nije mi prirodno sve što radi - rekla je Miona.

Miona je u nastavku razgovora sa Darkom otkrila koliko puta je Stanislav bio u njenom rodnom Kragujevcu, a tom prilikom se priključio i njen dečko Nenad Aleksić Ša, koji je istakao da čeka samo da krene Miona da klekne i počne da preklinje Krofaka.

Kako reaguješ na Nenadovu uskočicu priznaj emocije - pitao je Darko.

On mi stalno dobacuje, stalno mu nešto smeta, ja ću svakako pričati šta želim on će svakako dobacivati. Danas sam razmišljala dosta mi je, propterećuje mi nekim stvarima, gde sedim - rekla je Miona.

Ljudi se krste ovde, čekam da klekne i da ga preklinje - rekao je Ša.

Za vreme kratke pauze za reklame, Ša i Miona su ušli u novi sukob.

Povređuješ me sve vreme. Pričaš šta se tebi priča. Kako to ne vidiš? - upitao je Ša.

Moram da budem iskrena. Pusti me- kazao je Ša.

Dobro. Puštam ja tebe. Šta te bre boli uvo koliko dana su Maja i Stanislav zajedno i kakav im je odnos - rekao je Ša.

Darko je potom porazgovarao i sa Ša, koji je ovom prilikom otkrio kako se oseća u dubini duše, kao i šta njega zapravo tišti.

Sve dublje tonem i tonem, nikoga ne mogu da podnesem ovde, bolje da sam ćutao kao neki ovde što to rade, Bog nek mi sudi ako grešim. Ono priča o Maji sve kao da je ponižava, videlo se da je njihovo pomirenje bilo lažno, kao da hoće da nametne da je Maja prolazna i da nije za kuću a da mu je ona bitna. Šta je tebi bitno da li se sviđaš Stanislavu treba svom dečku da si najbitnija. Ćutao sam i puštam da vidim šta će se desiti, treba da mu želi svu sreću i da uživa sa mnom a ne da razmišlja o njemu i Maji. Ako se vrati ovom odnosu ona nije normalna, možda bih i voleo da se to desi jer bi se onda spasao jer bih shvatio da devojka nije normalna. Ona mene sad ne sluša njoj je najbitnije da priča sa Anitom -rekao je Ša.

Pričaj to je tvoje mišljenje, ne delimo isto mišljenje i to je to. Njega kao da boli to što sada ja pričam -rekla je Miona.

Kojim detaljem to ja nju ne poštujem, šta ja radim, ne znam šta hoće od mene - rekao je Ša.

Nakon nekoliko trenutaka razgovora sa Darkom, Ša je ušao u verbalni klinč sa Jovanovićevom, te je iz svega tog izvukao zaključak da ona zapravo taktički izaziva raskid.

Ako misliš sve što si rekao, skloni se od mene - istakla je Miona.

Želiš da se sklonim od tebe, to je tvoj cilj. Ne dopuštaš mi da te poljubim. Ništa što uradim te bi ne odgovara, kako, brate?! Propadamo sve dublje. Ljudi, meni je najbitnije- Miona mesto da bude direktna, ona ide okolo naokolo - kazao je Ša.

Posle ovoga, Aleksić je izašao iz Bele kuće, te se tom prilikom osamio u dvorištu i isplakao more suza. Njemu niko nije prilazio, a po svemu sudeći, s obzirom na ono što je rekao u emisiji, definitivno je došlo do emotivnog sloma.

Darko je porazgovarao sa Majom Marinković o Mioni, Ša i Stanislavu, te je ona iskoristila priliku i tim povodom žestoko oplela po Jovanovićevoj.

Majo, pričala si sa Stanislavom i rekla je ona izblamirala sebe pred nacijom - kazao je Darko.

Njeno izlaganje o meni i Stanislavu je bilo odvratno. Pokušala je da me omalovaži na svaki način. Ne treba se plašiti žena kao što sam ja, nego ovih finih, koji su oliši. Ona je obična vašarska pevaljka. Njena energija i sve ukazuje na to da je jako loš čovek. Ne poštuje svoju porodicu. Ša se ne ponaša normalno, ali je takav zbog nje. Ona je jedno obično zlo. Može ona da izađe iz sela, ali selo iz nje nikad. Ne omalovažavam seljake, ona je seljančura, karaterna osobina. Željna je svega, zanela je svetla velikog grada. Ona bi s komšijom varala. Ona je jedna nesigurna devojka - kazala je Maja.

Na red je došao i Stanislav Krofak, koji je otkrio kako reaguje na to što Miona poredi sebe sa njegovom bivšom suprugom, a Mauj sa kombinacijom.

Mene oni ne zanimaju, ja gledam sve ovde i to se pogrešno tumači, ne zanimaju me baš ni malo. Kad smo prvi dan počeli Maja i ja video sam da se Miona opustila, ne znam šta bih ti rekao na to sve. Moj zaključak je bio da je još uvek sumnjala i da je imala nadu u mene i onda se opustila kad je videla da me više ne zanima. Ja sam rekao od prvog dana da je ona za mene završena, ja sam takav kad presečem to je gotovo. Njihov odnos mene ne zanima ja samo moram komentarisati ono što me vi pitate, ja kad vidim da se ona meša i komentariše shvatam da joj nije totalno svejedno, znam da ona mene gleda i da padaju pogledi - rekao je Stanislav.

Kako reaguješ na to šro je ona uporedila sebe sa bivšom ženom a Majom sa kombinacijama? -pitao je Darko.

Ja sam moju ženu voleo i posle razvoda sam se provodio, nakon toga sam se smirio i želeo da imam nešto ozbiljnije sa nekim tad sam upoznao Mionu. Ona je želela sad da ponizi Maju, a da digne sebe. Meni deluje da i dalje ima emociju prema meni, možda joj je krivo što sam ja ušao u vezu i da je sad ljubomorna na Maju -rekao je Stanislav.

Ša je nakon prolivenih suza rešio da proba da pobegne iz rijalitija. Naime, on je prvo otišao do ekonomskog dvorišta kako bi pokušao da razvali daske od ograde, zatim je u hotelu pokušao nasilno da razvali vrata, kada mu ni to nije pošlo za rukom otišao je do Rajskog vrta ali je i tamo bio bezuspešan u svojoj nameri.

Za to vreme, za crnim stolom, vodio se žestok rat između Stanislava i Mione, jer joj je on rekao da ga je izdala, dok je ona otkrila da ju je zvao, kako kaže, da idu zajedno na svingeraj.

Darko, ja sam drugarama nemam šta da pričam. Ona je mene izdala, to je činjenica - rekao je Stanislav.

Molim? Čoveče, ti si meni rekao da idemo u Rovinj u neki klib gde su ti svingeraji. On je meni, koja sam njemu tad bila devojka predložio takvu glupost - kazala je Miona.

Ja sam se tad samo sprdao, testirao sam te da vidim da li si devojka za kuću - rekao je Stanislav.

Ne, nisi. Bio si ozbiljan. Tvrdim da si imao nameru da odeš tamo čim ja krenem za Beograd - kazala je Miona.

U ime RED portala, Joca novinar nastavio je razgovor sa Mionom, koja je otkrila nove detalje iz odnosa sa Krofakom, što je Ša dodatno iznerviralo.

Nisam rekla da ima neke mračne tajne, nego da su me neke stvari ostavile bez teksta. Njegov način života, prepiske koje sam videla. Posle nekog vremena sam shvatila da je on drugačiji od onoga što sam mislila da je on. Imala sam pik na neke dve žene koje je pratio, na kraju mi je rekao da ih zna s nekih svinger žurki. On ne iznervirao jer sam ja njih otpratila - kazala je Miona.

Želeo sam da budem s njima u kontaktu zbog biznisa. Nisam ja imao ništa s njima. Jedna se bavi nekretninama, a druga prodajom automobila. Šta će meni da ja imam njih dve, kad sam imao mnogo žena?! Imao sam puno žena - rekao je Stanislav.

Miona, čuješ ti šta pričaš? Sramoto jedna, sramoto - dodao je Ša.

Jovana Tomić Matora i Aleksa Erski izašli su sa Aleksićem, koji je urlao i besneo po imanju zbog Mioninog ponašanja, ističući da ne želi da bude, kako je rekao, koleteralna šteta.

Ne zaje*avam te kunem ti se neću ovo, neću da budem kolateralna šteta i zapostavljen. Gde sam ja kod moje devojke, šta ima da pričaš sa njim osim ako nećeš da se miriš -odbrusio je Ša.

Ne možeš da se kidaš ovako odlepićeš, treba da je pusti da priča i da vidi sve, ne znam kako drugačije da vidi na čemu je -rekla je Matora.

Ako ti nije stalo do mene preseci, nemoj više da me nerviraš. Ja sam sve rekao nemam šta više, ako te pita voditelj odgovoriš mu kratko i ćao. Ona je u svemu konkretna i priča sa tolikim žarom kao da ga i dalje želi -rekao je Ša.

Tanasijević je potom porazgovarao sa Anitom Stanojlović o njenim izgovorenim rečima tokom emotivnog brodoloma koji je imala zbog svih svađa sa Anđelom Rankovićem, koje su sve češće i češće prethodnih dana.

Rekla si da te je Anđelo uništio - kazao je Darko.

Ne. Mene briga šta će ko da kaže. Za tri meseca sam sad naprivila frku jer sam se tako osetila. Najgore je to što ja opet imam neke momente kada isplivaju neke loše strvari na površinu i ja kažem šta ne mislim. Najlakše mi je Anđela da okrivim za sve. Neko bi možda sad pomislio da je ono kad Matora kaže da tebe mir u vezi ne zadovoljava ipak istina - kazala je Anita.

Da li smatraš da si bezobrazna kad prkosiš Anđelu i Mići u svađama? - upitao je Darko.

Ja iz inata svašta kažem. Ume svašta da izađe iz mene kada sam besna - kazala je Anita.

Darko je nakon razgovora sa Anitom, porazgovarao sa Rankovićem o njihovim svađama.

Anđelo do kakvih si ti zaključaka došao i zbog čega dolazi do vaših svađa? -pitao je Darko.

Ja sam nju pustio da spava jutros i zato sam otišao napolje. Kod nje je dosta prisutna nervoza, eto u tom je pms-u sad i zbog toga dolazi do nervoze, sve što se blži kraj kod ljudi je veća tenzija i nervoza ali mi je krivo jer smo pričali da ne radimo te stvari i onda se desila i najgora scena do sad, kapiram da se sve skuplja u njoj a takođe i njeni tripovi u glavi da sam ja hladniji prema njoj. Ja sam njoj objasnio da ja kad se posvađam sa nekim ne mogu tako lako da prelazim preko nekih stvari, meni odma vidiš po faci da nisam raspoložen. Ona može iz stanja histerije da pređe u stanje sreće pa opet u depresiju, ja nisam takav. Ja opet imam razumevanja za nju zato što je mlada, nije psihički toliko jakna koliko god se pravi da jeste, mnogi ljudi ne bi izdržali to što je ona ovde uradila i prošla ali isto tako mora da bude svesna da ja gubim satrpljenje i živce i ne želim da dopustim da je bilo ko gazi, ali mora da shvati da ovakvim stvarima stvarno može da doživi da me udalji od sebe. Često je bezobrazna i misli da može protiv svakog ali u životu moraš da se ugrizeš za jezik i mora da se nauči strpljenju - rekao je Anđelo.

Anita kaže da su problematične tvoje reakcije, jher znaš na šta misli? - pitao je Tanasijević.

To je osmeh koji ja imam prema nekoj njenoj detinjastosti, meni su prosto smešne neke njene reakcije i frka koju pravi zbog mene ali mora da shvati da svoju reakciju mora nekad da prilagodi i treba da bude svesna da se ja njoj ne podsmevam, ti ako imaš poverenje u mene, šta god svet da priča ti moraš da mu veruješ. Ja sam mnogo lepih stvari uradio za nju a ako smatra da joj se podsmevam šta će u takvom odnosu -rekao je Anđelo.

Maja i Stanislav rešili su da odu korak dalje, te su se tako osamili u izolaciji. Oni su odmah legli u krevet, prekrili se prekrivačem, a onda i započeli svoju prvu vrelu akciju od kako su ušli u vezu, od koje su se zatresli zidovi izolacije. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDE!

Predstavnica sedme sile porazgovarala je sa Nenadom Macanovićem Bebicom koji je, kako je istakao sinoć, dao Teodori Delić poslednju šansu u odnosu sa njim, dok je Nemanja Gačić totalno raskrinkao.

Mi smo raspravili o tome, smatram da ne postupa ispravno i da me pravi budalom, na ivici smo bili da li da prekinemo, ja ne mogu da prelomim tu da je ostavim jer imam neke emocije prema njoj i stvarno sam je zavoleo tako da ne mogu da utičem na nju, ona je uvek hladna i govori važi tako je. Ceo dan smo se raspravljali i nikako da rešimo problem. Ja ne znam šta se dešava, opterećen sam time šta je njoj u glavi, to je ono što ja ne mogu sam sa sobom da prelomim, ne znam da li je iskrena ili radi nešto iz inata. Da ona stvarno želi da bude sa Gačićem ne znam zašto ostaje sa mnom u odnosu. Na kraju ispadam ja debil jer sam sebe upletem kad ona nije dovoljno iskrena -rekao je Bebica, te je dodao:

Samo zato što je volim, imamo neke planove napolju i zbog toga popuštam, ona i ne shvata šta radi, njoj je sve zezanje. Ne može da razume šta se radi a šta ne radi. Sad sam baš onako u tom fazonu da presečem ali videćemo. Veruj mi da sam ja sad odlučniji nego ona, ja sam sad spreman da prebacim i da se raziđemo, ovo joj je poslednja šansa. Ma ne verujem, ajde da se desi jednom ali ja nju opet uhvatim u tome. Ako joj se stvarno sviđa neka mi to kaže ne razumem koji problem ima, ja joj neću smetati. Ako se desi i jedan pogled prema njemu ja završavam sa njim, više joj neću opraštati - rekao je on.

Jasno mi je sve to, ja neke stvari ne gledam na taj način, ja sam malo više popila na toj žurci i bilo mi je to smešno, ne znam zašto sam tako reagovala ali ne vidim zbog čega je to toliko strašno, vodiću računa da ne bude ni tih pogleda ni osmeha. Smatram da on oseća da ja njega volim i sad sam rešila da neću davati povoda ni za šta od toga -rekla je Teodora.

Gačiću zašto se smeješ dok ovo sad priča? - pitala je novinarka.

Pa zato što je rekla da će prestati da to radi, zato što je gledala u mene dok je on spavao sve vreme. Mislim da ona čeka kraj rijaltiija da ga ostavi, on je njoj dobar samo dok su tu -rekao je Gačić.

Darko je potom obavio razgovor s Aneli Ahmić i Markom Janjuševićem Janjušem o burama u njihovom ljubavnom odnosu.

Aneli, rekla si kod Drveta mudrosti da te jako boli kada Janjuš priča da si folirant - kazao je Darko.

Da, to je nešto što me najviše povređuje, iskreno. Ja sam njemu to rekla koliko me to nervira. Rekla sam mu da tako daje materijala da me drugi vređaju. Ja sam njemu rekla tokom žurke da je prokockao sve pare, ali to je bila šala, a onda je krenula naša svađa. Iz sitnice nastane problem...On mene voli, ali nema poverenja u mene. Nije siguran u moje emocije i u to da ja pričam istinu kad kažem da ga volim. Kad mi kaže da sam folirant, ja imam pravo da mislim da sumnja - rekla je Aneli.

Darko, ja sa imao nameru da s njom pokupam još jednom, ali od sad ne želim. Ja ne želim ovakav odnos. Izmišlja laži. Konstantno laže. Stalno je nesrećna, pa onda prebacuje sve na mene. Ja ne želim ovo više. Sve me ovo smara. Ne ide nam i to je to. Njene laži ne mogu da slušam. Priča mi stalno da sam kockar. Ne bih da je vređam, došao je kraj - rekao je Janjuš.

Ivan Marinković šokirao je priznanjem da kada god bude Miljana Kulić htela normalno da se ponaša, da su joj, kako kaže, njegova vrata uvek otvorena.

Jel si pao na Miljaninu foru ili? -pitao je Joca.

Nije nama ništa Miljana oprostila niti smo mi njoj, kao da mi nismo primetili kad je ona naglo prmenila ponašanje. Ja sa njom uvek mogu da prihvatim ruku pomirenja, kad god bude htela normalno da se ponaša vrata su joj otvorena. Ona kao majka mog deteta uvek može da očekuje od mene oprost. Na njoj će uvek biti kakav odnos želi da ima sa mnom. Sad su oni mene kao zeznuli, ne moraš da budeš pametan za ovakve imbecilske fore, ja sam uvek spreman da joj pomognem i želim joj sve najbolje u životu -rekao je Ivan.

Ja nikad nisam smirenija ali ne mogu da te pustim da lažeš -odbrusila je Miljana.

