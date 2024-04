NA VAS JE RED! Da li Mioni i Stanislavu treba PRODUŽITI izolaciju?! GLASAJTE!

Hrvatski MMA borac, Stanislav Krofak, nedavno se uselio u "Elitu" nakon što su ga njegova bivša devojka, Miona Jovanović i njen sadašnji dečko Nenad Aleksić Ša često pominjali u svađama, kako bi se suočio s njima.

Nedeljama unazad, od kako je Stanislav u Beloj kući, većina učesnika koja je bila postavljena za vođu od strane sada već bivših učesnika "Elite", nije imala herca da postavi Mionu i Stanislava u izolaciju, zbog toga što je Ša u više navrata naglasio da će da napravi haos.

No, međutim, Slađa Poršelina, ovonedeljni vođa, postavila je upravo njih dvoje za svoje potrčke, te njih dvoje danima unazad borave u izolaciji. Nacija je dugo čekala da njih dvojje obave taj čuveni razgovor, do kog do sada nije došlo, te nas tako zanima: DA LI MIONI I STANISLAVU TREBA PRODUŽITI IZOLACIJU?!

Vaš glas u tome da li treba ili pak, po vašem mišljenju ne treba produžiti izolaciju ovom bivšem paru možete dati na zvaničnom instagram nalogu Zadruge, putem ankete na instagram storiju.

Autor: N. Ž.