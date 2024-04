'OPRAŠTAM JOJ SVE!' Sloba Radanović po PRVI put progovorio o skandalu sa Darom Bubamarom, ovo je prava ISTINA o ukradenoj pesmi!

Progovorio javno!

U okviru turneje "Od istoka do zapada", Aleksandra Prijović je održala koncert u Novom Sadu, a gost bio je Sloba Radanović, kojem je ovo bilo prvo pojavljivanje u javnosti otkad se našao u centru skandala.

Na samom početku, Sloba je otkrio kakvi su mu utisci nakon nastupa pred novosadskom publikom.

- Prelepi su mi utisci. Aleksandra je veliki pevač i veliki čovek. Sve je ovo zaslužila. Zahvaljujem joj se ovim putem što me je pozvala. Drago mi je da sam pevao pred novosadskom publikom, uvek se rado vraćam u Novi Sad. To je publika koja voli kvalitet, tako da treba da se pokažeš dobro da bi te oni zavoleli. Aleksandra jeste jedna od najvećih balkanskih zvezda, ali je prizemna i skromna. Ona je primer kako treba da se ponaša jedna uspešna osoba - rekao je Sloba i otkrio kako njegova supruga reaguje na hordu obožavateljski koje nakon svakog nastupa žele da se fotografišu sa njim:

- Jelena to odlično podnosi. Shvata da je to deo mog posla. Zna da se ti ljudi fotkaju sa mnom zato što me vole, a ja se uvek trudim da ispoštujem svakog.

Pevač kaže da ne žuri sa pravljenjem velikih koncerata.

- Bože zdravlja biće. Ne volim da preskačem korake, jer ko preskače može lako i da padne. Neka bude kako Bog kaže. Ako to bude ove godine, onda neka bude ove godine. Ako kaže sledeće, nek bude sledeće.

Sloba se nedavno našao u centru skandala kada ga je pevačica Dara Bubamara optužila da joj je "ukrao" pesmu "Infarkt duše" koju je snimila sa Željkom Nikolićem. Radanović je za okupljene predstavnike medija otkrio da se nije čuo sa pevačicom i naglasio da nikome ništa nije "ukrao".

- Nisam se čuo sa Darom, nije trebalo da me razvlači po medijima. Ali, izrekao sam jednu umotvorinu. Slobu i Daru Bubamaru ne može da posvađa ni Dara Bubamara. Tako da, eto. Ona je luckasta, opraštam joj sve to. Jednostavno, nije u pravu. Niti sam znao da je to njena pesma, niti od tog momka... Čim je ta pesma toliko dugo stajala u toj fioci, verovatno su i oni odustali od nje. Ne znam šta se dogodilo, ali nije ni moje da se pitam. Uredno sam je kupio od autora, tekstopisaca i onog ko je radio aranžman i muziku. Tako da, uredno sam sve platio, imam sve potpise, imam svaki papir, nisam ništa ukrao. Krivo mi je. Voleo bih da ljudi slušaju i moju i njihovu verziju. Pozivam sve ljude da slušaju obe verzije. Nemam nikakvu lošu emocije, loše energije, zle krvi, ja to sve doživljavam kao jedan veliki nesporazum

Autor: N.Š