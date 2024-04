Bez dlake na jeziku!

U današnjem, prvom izdanju nove rubrike Pink.rs ''Rijalti rešetanje'' Joca novinar razgovarao je sa bivšim učesnikom ''Zadruge'' Franom Pujasom, a tom prilikom posetio je Zagreb.

Fran je progovorio o gorućim temama u Eliti, ali i o promenama u svom životu.

- Što se Ša tiče, slično kao i svake godine, trebalo bi da uzme malo vremena za sebe. Ne bi trebalo da uleće iz veze u vezu i da sve ovo radi. Izgleda mi kao emotivna nezrela osoba koja nije radila na sebi, trebalo bi da se sobom pozabavi, ne radi baš normalne stvari. Deluje mi kao da se Miona zeza s njim. On bi trebalo da nađe neku stariju i normalniju. Kod njega je kriza srednjih godina. Sumnjam da bi se Stanislav mirio s Mionom. Stanislav mi ne izgleda kao dečko koji bi se s njom pomirio - rekao je Fran i dodao:

- Trebalo je da idem na Nenadovu svadbu, taj period smo se čuli kad je bio s Vanjom. On je meni sve najbolje tada pričao o njoj. Rekao je da je to to i da je ona ona prava. On je bio ljut jer nisam došao na venčanje, nismo se čuli nakon toga, video sam da ulazi u Zadrugu, da se borio za brak - kaže Pujas i otkriva do kakvih je promena došlo kod njega.

- Nije pijem, planiram da se okrenem sportu, odlučio sam da menjam život. Odrastao sam, nekako mi je to prirodno došlo. Povredio sam ruku skoro, loše sam je naslonio i kost je pukla. Zamotao sam se da mi drži ovako - rekao je Pujas.

Detaljnije o svemu ovome pogledajte na početku teksta.

Autor: Pink.rs