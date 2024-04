ŽIVE U STANU OD POLA MILIONA EVRA! Sve pršti od luksuza, tek da vidite kako su Kaća Grujić i Gobelja sredili NASLEDNICIN KUTAK! (FOTO)

Pevačica Katarina Grujić sa suprugom Markom Gobeljićem i ćerkom Katjom uselila se u luksuzni stan u elitnom naselju na Novom Beogradu.

Kako su mediji pisali Katarina Grujić i fudbaler Marko Gobeljić pazarili su stan od 400.000 evra, a pevačica je u nekoliko navrata pokazala pojedine delove svog novog doma.

Sada je pevačica pokazala kutak za njihovu mezimicu. Naime, roditelji su joj kupili i mini kuhinju za decu, koje joj je omiljeno mesto za igru. Katja u svojoj kuhinjici ima šporet i lavabo, kao i malu ostavu, a da doživljaj bude još bolji, devojčica poseduje kecelju u kojoj kuva, kao i kapu.

Ponosna majka Katarina Grujić dirljivu scenu iz svog doma podelila je na Instagramu.

- Mamina kuvarica - napisla je Kaća.

Inače, Kaća je karijeru počela nakon takmičenja "Zvezde Granda", a kako je nedavno priznala nekada je radila i za 150 evra po nastupu.

- Mislim da se karijera počinje od nule. Tako sam i ja počela. Moj prvi honorar je bio 150 evra pre Zvezda Granda, ja se ne stidim toga. Svaki čovek počinje od nule. Pa posle napraviš karijeru i digneš cenu i sve to, ali koliko te ljudi vole i traže, toliko ćeš i da vrediš, toliko ćeš i da koštaš. Samo naravno da se ne uobraziš i da se ne promeniš - rekla je pevačica.

- Trenutno u ovom periodu ne, mnogo nastupa me čeka, priprema albuma, zakazana sam do marta, aprila. Ne postoji mogućnost da otkažem vikende nikako, čak imam negde radne dane pred Novu godinu, 15 dana za redom radim.

Katarina je rekla i kako joj je prethodni period bio jako težak.

- On se u septembru preselio u Atinu i bilo je jako teško u početku. Ja zbog svojih poslovnih obaveza i Katje nisam mogla da pređem tog trenutka. Mislila sam da će posle Nove godine biti manje posla, međutim, izbacila sam pesmu i krenulo je još više posla - rekla je Katarina, i dodala:

- Teško je, jer od trenutka kada smo počeli zabavljanje, verili se, venčali, nismo se odvajali uopšte. On je vikendima u karantinu, ja vikendima radim i to je to, svih ostalih dana smo zajedno i živimo zajedno. Ali sad odvojeni skroz i da ja odem jednom u mesec dana, mnogo je malo i velika je promena i za mene i za njega. Uvek kažem, mladi smo, zdravi smo, pravi smo. Znamo zašto sve ovo radimo, za budućnost našeg deteta, nas i bićemo mi ponovo zajedno - objasnila je Kaća, koja ističe da ima veliku pomoć porodice.

- Mislim da je danas malo drugačije vreme i mislim da uz dobru organizaciju možemo sve da ostvarimo. Ja imam dadilju koja mi pomaže, moji roditelji, a pomažu i Markovi roditelji koji dolaze iz Kraljeva svake nedelje. To su u pitanju vikendi kada radim, a radnim danima sam ja sa njom i skroz sam promenila svoj život - rekla je Katarina i istakla da je zbog ćerkice skroz promenila životne navike.

- Ja svaki dan učim sve što se tiče života. I pre njega sam znala da kuvam. Znam i da čistim, da perem i da peglam (smeh). Šta god Marko voli da jede, ja znam da spremam. Imam ljubav prema kulinarstvu i volim da ga iznenadim. Zna da ja volim da kuvam, da eksperimentišem i nema aparata koji nisam kupila, tiganja, tako da iznenađujem ja Marka često. Smetalo mi je kada kažu da su sve pevačice iste, pa nisu. Ima i mnogo gorih stvari od onih da ne znaju da kuvaju, ali ja sama za sebe gradim karijeru, nismo sve iste. Ja mnogo toga nemam što imaju ostale i obrnuto. Nije lepo da generalizujem - zaključila je pevačica.



