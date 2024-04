ŠOK OBRT! Hrvatska više nije favorit za pobedu na Evrosongu, a evo na kojem se mestu nalazi Teya Dora! (FOTO)

Predstavnik Hrvatske na ovogodišnjem Eurosongu, Bejbi Lazanja, važio je za ubedljivog favorita, a sada je pao na drugo mesto na kladionicama.

Bejbi Lazanja i pesma „Rim tim tagi dim“, više nisu na prvom mestu na kladionicama koje predviđaju pobedu na Evroviziji, a prestigla ih je Švajcarska.Nemo, rodno neutralni predstavnik Švajcarske i pesma „The Code“ u kojoj govore o svojoj seksualnosti i rodu, te „probijanju koda“, sada su prvi na evrovizijskim kladionicama.

Srpska predstavnica Teya Dora i pesma „Ramonda“ trenutno je na dvadesetom mestu.

Teya Dora: "Brinula sam o bolesnom ocu"

- Ne znam baš da li je bilo momenata kada sam mislim da nema izlaza, ali... Dok sam radila na pesmi "Džanum", moj tata se razboleo, jako teško i iznenadno. Čovek je generalno bio veoma jak i pozitivan, aktivan, nije se očekivalo da će se razboleti na način na koji se razboleo. Jako ubrzo je umro. Ja sam pazila na njega, bio je kod mene i čuvala sam ga taj period, koji je bio veoma kratak. To se desilo u tom periodu kad sam pisala pesmu, tako da, to je bilo nešto onako meni najteže do sad u životu što sam doživela - ispričala je Teya Dora, pa otkrila nešto više o njegovom životu na Kipru i periodu kada ga je tamo kao mala posećivala.

