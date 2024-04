'NJENA PORODICA NE PODRŽAVA JANJUŠA!' Nakon burnih svađa i RASKIDA između Aneli i bivšeg košarkaša, Sita Ahmić OVOM objavom jasno stavila do znanja kakav stav ima porodica Ahmić?! (FOTO)

Aktuelni učesnici "Elite" Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić, rešili su da stave tačku na svoj odnos, tj. da raskinu, te neretko ulaze u konflikte.

Naime, tokom današnjeg dana, Janjuš i Aneli su ušli u žestok verbalni okršaj, te joj je on tom prilikom rekao da mu je ona najveći blam.

S tim u vezi ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Sitom njenom sestrom, koja je odbila da komentariše novonastalu situaciju za naš portal, ali nije ostala nedorečena.

Naime, jedna instagram stranica, koja se bavi praćenjem rijalitija i komentarisanjem učesnika, objavila je instagram stori na kom pruža Aneli podršku, a koji je Sita podelila.

- Već duže vreme pratimo kako je Aneli nesrećna, ali i ludo zaljubljena u smrada Janjuša. Ono što smo videli, nismo iznosili do dana današnjeg. Ne mogu biti podrška ljubavi u čijoj vezi čovek ponižava ženu. Naziva je najgorim pogrdnim imenima i ona mu sve oprosti jer ga voli. Kada je emisija neka, najgore je ispljuje i ispoliva go**ima, a ispod pokrivača kaže da nije tako mislio. Zamislite kako je porodici Ahmić da prati kako im neko ponižava ćerku, a ne mogu joj pomoći. Anelina podrška više ne podržava Janjuša kao ni porodica Ahmić. Dosta joj je zla naneo i ispao je najveći ološ prema ženi koja ga voli. Ne postoji gora rasa ljudi kao što je Janjuš, a to je da bi prodao rođenu majku za rijaliti. Njemu je rijaliti u krvi i samo mu je u glavi plasman. A Aneli treba doći pameti, jer ako sada ne uvidi sve ovo, onda je u ozbiljnom problemu. Hvala svim grupama koji su od sada Anelina podrška i zajedničkoj podršci koja podržava samo Aneli od sada. Drago mi je da vidite realno i objektivno, kao što ja vidim - napisala je stranica koja se bavi dešavanjima u rijalitiju, a Sita je to objavila na svom instagram profilu, te se stiče utisak da se usaglasila sa svakom napisanom reči.

Autor: N. Ž.