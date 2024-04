NJENO ZDRAVSTVENO STANJE JE NARUŠENO! Milena Ćeranić DRASTIČNO smršala: To je poremećaj, imala sam modrice po TELU!

Milena Ćeranić je veliku popularnost stekla učešćem u „Zvezdama Granda“.

Nakon takmičenja u muzičkom šou u regionu, ona se ušla i u rijaliti „Farma“ zajedno sa svojim tadašnjim dečkom i kolegom Nemanjom Stevanovićem.

Posle nekog vremena pridružila im se i Nemanjina bivša devojka, Grand balerina Dragana Milošević. Fanovi pomenutog rijaliti programa imali su priliku da svakodnevno gledaju svađe ovog muzičkog para.

Sve to je loše uticalo na Milenu, te se zbog pritiska javnosti svojevremeno obratila i psihologu.

O svom problemu sa manjkom kilograma i koliko joj je to bilo psihički teško, pevačica je javno govorila.

Kada sam izašla iz jednog rijaliti programa, a veliki stres sam doživela tamo, nisam imala pojma gde idem. Na neki način sam bila uslovljena, ali prećutno je bilo da ako ne budem ušla u rijaliti, da neću imati specijalni angažman. Izašla sam sa 43 kilograma iz rijalitija. Imala sam slikanje za neki časopis i stilistkinja mi je donela farmerke 26, bile su mi velike, ja sam morala da ih podvrnem skroz, nisu mi bile velike pola broja, nego su mi bile bukvalno velike dva broja, ja sam podvrnula da bi to na nešto ličilo, a gledam se u ogledalu i kažem: 'Nije to još onako kako bih ja htela, prisetila se mlada pevačica.

Milena se dotakla komentara koje je dobijala na račun svog izgleda i navela da su je svi pitali šta joj je, što se ne ugoji i da joj je trebalo dve godine da se ugoji. U međuvremenu je ostavila i cigarete ističući da se drugi u toj situaciji ugoje, što njoj nije polazilo za rukom dve godine.

Pevačica otkriva da je imala dve modrice ispod zadnjice od sedenja, odnosno od mršavosti i nije mogla da sedi na tvrdoj podlozi dok ne stavi dva jastuka ispod sebe.

Govoreći o tome koliko joj je to smetalo, pevačica naglašava da za to nije bilo vremeva već da je morala da se bori sa medijima: „Kakva crna depresija, ja nemam kada da budem u depresiji. Zato se kasnije javila i jaka anksioznost kod mene i to je nešto sa čime sam se izborila i na šta sam ponosna na samu sebe“.

Prema Mileninim rečima, anksioznost je skup svih loših emocija – strah, ljutnja, tuga, bol, stres.

To su nedefinisani loši osećaji, koje nismo uspeli da izbacimo iz sebe i onda se oni tako natalože kao neki tumor unutrašnji koji jede sve živo. Onda krenu panični napadi, što je jako komplikovano kod nas koji se bavimo javnim poslom, a meni je psihijatar rekla, ona mi je dala medikamente koji su mi bili neophodni u tom trenutku, a ja sam aporočan tip, u svakom smislu te reči, ne volim da zavisim ni od čega i ni od koga, rekla mi je da ću kada sama osetim potrebu, prestati da pijem taj lek i to se zaista dogodilo posle dva i po meseca, objasnila je pevačica.

Milena Ćeranić kaže da je jela sve, ali da se kod nje javila jaka, svakodnevna dijareja.

Nemaš izbora u tom rijalitiju da kažeš šta hoćeš. Jela sam hleb sa krompirom, hleb sa pirinčem, hleb je bio osnova, jer tako se živi na selu, a onda sve ostalo što ide uz hleb, ali sam imala konstantne dijareje, sve je prolazilo kroz mene, išla sam po deset puta u toalet. Apsolutno se ništa nije primalo, dok nisam izašla napolje i shvatila zaista. Tek posle nekog vremena sam shvatila koliko sam zapravo mršava. Imam i dan danas iskrivljenu sliku o svom telu. Sad se trudim da budem u treningu konstantno i to je nešto što me apsolutno ispunjava. Trudim se da se hranim zdravo, ne robujem hrani, to mi je najbitnije, kaže pevačica.

Da nešto nije u redu i da je premršava opominjali su je prijatelji savetujući je da treba nešto da uradi.

Na početku ne čuješ, i ja sam bila jedna od onih, ne da mi nije odgovaralo, nego ti ne vidiš sebe onakvim kakav jesi u tom trenutku, jer nisam imala vremena, bavila sam se nekim drugim stvarima koje su jako uticale na to da sam i dalje mršava i da ne mogu da se ugojim. To je bavljenje medijima i ljudima oko mene koji su hteli neke bezvezne stvari da mi se dogode. Međutim, zatvoriš se, porazgovaraš sam sa sobom i skontaš da stvarno jesi budala. Tako je krenulo i da jedem i da malo čitam više, a kasnije sam krenula i sa terapeutom, sve je išlo lagano, nije mi dugo trebalo da vidim da nisam u redu, rekla je Milena Ćeranić.

