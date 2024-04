Kako rijaliti "Elita" odmiče, dešavanja u rijalitiju počinju da se zakuvavaju, a raskrinkavanja mnogih učesnika su sve češća i češća.

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa nekim ko je tokom svojih učešća ostao upamćen kao brutalan komentator, a to je svakako Marija Kulić. Na samom početku, ona se osvrnula na ljubavni trougao koji već dugo drma Belu kuću - Miona Jovanović, Stanislav Krofak i Nenad Aleksić Ša.

Ja sam mišljenja da je Stanislav ušao u vezu sa Majom Mioni u inat, da joj vrati. Vidim da Miona ne podnosi ovog Ša, devojka ne zna na koji način da se otkači od njega, ali mislim da će ostati Stanislav principijalan. Ušao je sa Majom da pravi Mionu ljubomoran, ali je Maja takva da može da se zavoli. Intresantna je, to će zavisiti i od nje. Ja mislim da će oni ostati jedno vreme zajedno, ne mislim da će na duže staze, dok im bude bilo lepo, tako da. Stanislav mi je jasan, ne verujem da hoće da se pomiri sa Mionom. Mislim da se pokajala što je ušla u odnos sa Ša, jasno joj je da ne planira više ništa sa njom i zbog toga muči muku tamo. Glumiće da ga voli, da joj je stalo do njega, da bi terala kontru i iznela do kraja rijaliti, počela je da jede go**a, pa da ih završi. Ša večito traži klinke koje ga izigraju, pa mu je posle kriv đavo. On nije za žaljenje, nema on 25 godina, nego ga svaka izigra na kraju, svaka! - rekla je Marija.

Takođe, Marija se osvrnula na odnos Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić, koji je danima unazad na klimavim nogama.

- Nema ništa od njih! Ovaj svakoj prelazi preko svega, prešao bi i preko intimnog odnosa njenog sa Gačićem. Njemu je bitno da on voli, a ne da bude voljen. Ostaviće ga Teodora odmah po završetku rijalitija, niti imaju istu sferu intresovanja. I to dugo muvanje, sve je ona to taktički uradila, a ušla je s njim u odnos da bi Miljani terala kontru. Slađa Poršelina i Teodora rade isto... - rekla je Kulićka.

Za sam kraj, osvrnula se na raskid Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša.

Jesu raskinuli, ali da ti kažem, oboje preteruju. Slušala sam intervju kod Darka, nije to da ona ne zna šta radi, ona mu namerno govori da je kockar. Ja sam znala da ona tera inat samo Asminu sa Janjušem - rekla je Marija, a onda se osvrnula na sukobe koje često imaju Aneli i Maja:

- Maja je devojka koja ne može da podnese da je neko menja u odnosu i ona sa svakom devojkom koja bude bila sa njenim bivšim partnerima, neće biti u dobrim odnosima. Neće ih podnositi jer je sujetna, jer: "Kako da zavoli neku drugu Janjuš posle nje". Od samog starta je ona sujetnija prema Aneli, nego Aneli prema njoj. Za Maju sam volela da je ostala dostojanstvena, bila bi joj najbolja sezona, međutim, ona uđe da se zavuče u najzanimljiviji odnos. Ja sam očekivala kada je ušao Stanislav da će Maja da bude sa njim. Ova izolacija jeste produžena, ali ja ne vidim da će nešto da se desi. Maja voli da pravi devojke ljubomornim, kao i sa Zvezdanom prošle godine. Maja zna gde joj je mesto, ubaci se tamo gde treba - zaključila je Marija za Pink.rs.

Autor: N. Žugić