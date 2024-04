'REKAO MI JE DA ĆU...' Lepa Brena izazvala totalni MUK u studiju otkrivši kakvu sudbinu joj je PROREKAO starac - I dalje POŠTUJE OVO obećanje! (VIDEO)

Lepa Brena šokirala je sve otkrićem u "Amidži šouu" kada joj je jedan stariji čovek, kada je imala 14 godina, predvideo popularnost poput Josipa Broza Tita.

Kako je Lepa Brena istakla, tada je to smatrala totalno nemogućim, ali da i dalje drži obećanje koje mu je dala, a to je da, kako kaže, kada se to desi, ona mu zapali sveću.

- Rekla je mojoj mami da ću biti poznata kao Tito. Mislila sam da je to nemoguće. Međutim, on je bio čovek kao da je čitao moje misli, on mi je rekao: "Nije nemoguće, bićeš poznata kao što je Tito", ja pomislim da kao ovaj čovek priča gluposti i on je rekao tada mojoj mami da ću biti poznati i da ću putovati kao ptica koja raširi krila. Rekao je da će se to veoma brzo desiti, ja nisam poverovala, ali mi je rekao jednu stvar, ali iz tog odnosa prema starijima naučiš da ne izgovaraš gluposti. Sa 14 godina nisam znala da je ta moć u kosmičkoj energiji, da postoji sudbina koja vam je namenjena. Rekao mi je: "Misliš da sam star i da pričam gluposti, ali kada se to bude ostvarilo i kada me se setiš, ti mi zapali sveću". Onog trenutka kada je krenuo moj sudbinski tok i kada sam '82 godine ušla u mašineriju - šoubiznis, naravno da mu palim sveću - rekla je Brena.

