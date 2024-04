Folk pevačica Dragana Mirković i njen suprug, biznismen Toni Bijelić, razvode se posle 24 godine braka, a ona je priznala da su se odavno rastali i da već tri godine ne žive zajedno.

Njihovi naslednici, sin Marko i ćerka Manuela, ostali su sa pevačicom u Austriji, dok se Markov potez da otprati oca sa društvenih mreža naširoko komentariše.

Dragana u poslednje vreme o Toniju priča hladno i potpuno drugačije nego pre, a njihovu ljubav je ranije često opisivala bajkovito.

- Jao, moj Toni... O, Bože dragi, niko se ne hvali svojom ženom kao on! (smeh) To je, znači... Kad bih vam pokazala neke stvari... On se druži sada sa Van Damom, glumcem, njegovim prijateljima, kolegama iz Amerike, Francuske... Sada svi oni znaju za Draganu Mirković i prate me na Instagramu! Znači, to je neverovatno da su me zapratili, mi se tako dopisujemo, jedva čekamo da se upoznamo i tako to... (smeh) Tako da, kad kažem, Toni kad počne da priča o meni... Tu odmah zamislite sve vau, i morate da me zapratite! - pričala je pre nešto više od dve godine za "Objektiv".

Na društvenim mrežama je, inače, isplivala Draganina objava od pre godinu i po dana, u kojoj deli zajedničke fotografije sa Tonijem, iako su, kako je sama priznala, tad uveliko bili rastavljeni.

- Srećna godišnjica braka, ljubavi! - poručivala je tad Dragana.

Toni se u jeku razvoda od Dragane sve vreme ne oglašava u javnosti, dok pevačica ne krije koliko joj je teško.

Dragana o Toniju: "Kako je namazan!"

Tonija je, podsetimo, upoznala na jednom nastupu i bio je uporan da je osvoji.

- Za dva dana videla sam da je mladić zaista okej, te da neću doći u neprijatnu situaciju. Kada je jednom, tad na početku, došao da me vidi, s izgovorom da mi je doneo neki poklon, zahvalila sam se i rekla da nije trebalo - ispričala je Dragana jednom prilikom.

- Mislila sam da je u pitanju neki parfem. Mi smo se i ispričali, a ja poklon nisam ni otvorila. Tek u avionu sam otpakovala poklon, i dalje misleći da je unutra parfem. Kad sam umesto parfema ugledala dijamantsku narukvicu i prsten, umalo nisam pala u nesvest! - dodala je ona.

- Bilo mi je jako neprijatno i žao što nisam otvorila poklon pred njim i vratila mu ga. Pošto sam ja malo starija od Tonija, pomislila sam: "Kako je mali namazan!". Nije mi tražio broj telefona, ali je u kesicu sa poklonom stavio i svoju vizit karticu - zaključila je tada.

Autor: pink.rs