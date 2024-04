PRESELO JOJ! Indiri Radić kolege davale JEZIVE komentare, ona im ovako zapušila usta!

Indira Radić više nije želela da sluša i čita da se izobličila, zapustila i da izgleda prljavo.

Pevačica je rekla da je otišla na dijetu jer joj je preselo da sluša i čita komentare u kojima su joj ljudi pisali da se zapustila. Folkerka tvrdi da je do sada skinula pozamašan broj kilograma, ali da se tu neće zaustaviti jer planira da nastavi ka svom cilju, a to je da dođe do idealne kilaže. Indira je objasnila da je čula i komentare kako izgleda prljavo i da se izobličila, što joj je bila samo dodatna motivacija.

- Nisam više želela da slušam i čitam da sam se izobličila, zapustila se i da izgledam prljavo. Uspela sam u nameri da skinem veliki broj kilograma. Ostalo mi je još pet kilograma da budem savršena sama sebi. Mnogi mi kažu da ne mršavim i da sam ovako savršena, ali ja mislim da sam tek sada super. Čula sam i neke kolege da komentarišu moj izgled, ali se nisam previše obazirala na sve to. Svako ima pravo na mišljenje, nisam ni ja tako išla okolo da komentarišem kako drugi izgledaju. Bavim se svojim životom i poslom, tako da sam mirna. Svakako, ovo što sam korigovala je davno trebalo da uradim i to stoji - rekla iskreno je pevačica.

Radićka je potom kazala da joj imponuje što mnogo kolega dolazi da se provede na njenim nastupima, a otkrila je i kod koga bi ona rado otišla.

- Mi toliko radimo, pa nemamo ni vremena da idemo stalno na nastupe jedni drugima. Pamtim da mi je zimus Milica Todorović bila na nastupu, plakale smo obe na sceni. Prvo je zaplakala ona, a onda i ja za njom. Sva šminka nam se razlila od suza. Ponelo nas je. Bilo je toliko spontano. Publika i nas dve, kao jedna kutija i svi mu u njoj. Poslednji koncert na kom sam bila bio je kod Aleksandre Prijović i bilo je mi je mnogo lepo. Ja volim tamo gde je energično i emotivno, tako da na takve tezge kolega i idem - tvrdi pevačica i dodaje da joj prija što se njene stare pesme i dalje traže i slušaju:

- Moja pesma "Moj živote, da l' si živ" ima veliki širinu. Ima poruku za sve nacionalnosti. Za sva vremena. To je vanvremenska pesma. Današnje pesme to nemaju. Pesme "Poželela", "Bio si mi drag"... te stvari su stvarno ostavile neki pečat u mojoj karijeri, na najbolji mogući način.

Autor: Pink.rs