'NAUČIO ME JE DA MENJAM PELENE!' Sloba i Jelena otvorili dušu u šouu 'Pevaj sa mnom' o PROMENI ŽIVOTA od kako je Damjan došao na svet, a pogledajte BAJKOVITU dekoraciju koju su mu spremili za PRVI rođendan! (FOTO)

Treća epizoda šou programa "Pevaj sa mnom" regionalne muzičke zvezde Slobe Radanovića lansirana je večeras, a kao što je i u svakoj, tako su i ovoj epizodi prikazani kadrovi iz njegovog privatnog života.

Ovoga puta, prikazano je svadbeno veselje i Damjanov prvi rođendan, koji su slavili isto veče, a kom se, može se reći, pisalo do skoro. U galeriji ispod možete videti bajkovitu dekoraciju:

Sloba i Jelena su ovom prilikom otkrili šta je u njihovim životima promenio dolazak malog Damjana na svet, pre godinu dana.

- Tek po njemu sam video kako ustvari brzo leti vreme, kao da se pre tri meseca rodio, a sada već godinu dana. Tatino dete - rekao je Sloba.

- Toliko je srećan jer verovatno liči na dedu, ali je mali da bismo mogli da kažemo. Mene je naučio da se rađamo sa karakterom, uvek kažem da je on najsrećnija "budalica" koju sam videla. Mislim da se rađamo i ostajemo onakvi kakvi smo rođeni - rekla je Jelena.

- Mene je naučio strpljenju, uopšte nisam znao koliko mogu da budem stpljiv i do kojih granica i naučio me je da menjam pelene...Previše se promenio moj život, trudim se da što više provodim vreme sa porodicom kod kuće, da se što pre vratim i da budem sa njim. Veća je odgovornost, dobio si biće o kom treba da se staraš i koje ima samo tebe, ali je to nešto najlepše na svetu - rekao je Sloba.

