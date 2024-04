FEŠTA U DOMU HARISA DŽINOVIĆA ZA BAJRAM! Pevač se latio mikrofona, pa usijao atmosferu: Šta me briga kad sam opet sam! Ceca oduševljena, evo šta mu je poručila! (FOTO)

Pripadnici islamske veroispovesti obeležavaju Bajram, a folker Haris Džinović je tim povodom u svom domu organizovao slavlje.

U njegovoj kući je prava fešta, a čak i ispred vile se čuje kako Haris peva svoj hit: "Ja ništa više nemam, a to i ti znaš, hoće da mi kažu s kim to spavaš, ma šta me briga kad sam opet sam...".

Na veselju je i pevačica Ceca Ražnatović, koja je na društvenim mrežama delila momente sa lica mesta.

- Umetnik! - poručila je ona putem jednog Instagram storija.

Ceca je podelila i snimak sa Harisom i poslala poruku ljubavi.

- Srećna godišnjica braka, ljubavi! - poručivala je tad Dragana.

- Ovako moja ljubav i ja slavimo Bajram. Da su svi živi, zdravi i srećni - rekla je Ceca dok je Haris sve vreme bio nasmejan.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Pink.rs