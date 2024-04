MEGAEKSKLUZIVNO! Pink.rs u posedu prepiske u kojoj Stanislavova BIVŠA žena PRIZNAJE da je bio NASILAN PREMA NJOJ: Nisam ga prijavila zbog... (FOTO)

Region mesecima trese situacija u kojoj se našla aktuelni učesnik "Elite" i hrvatski MMA borac, Stanislav Krofak, kada je svoju devojku, takođe aktuelnu učesnicu rijalitija, dopratio u karantin pred ulazak u isti, ni ne sluteći da će je tada poljubiti poslednji put kao svoju devojku.

Miona Jovanović, ušla je u "Elitu" ističući svoju vezu sa Stanislavom kao savršenu, a sebe kao nedodirljivu i zauzetu devojku. Nakon nekog perioda, ona je počela da flertuje sa Nenadom Aleksićem Ša, te je na osnovu hipotetičkog pitanja gledaoca, rešila da stavi tačku na odnos sa Stanislavom.

Ali, to nije kraj! Ona je uplovila u vezu sa Ša, a tom prilikom, s obzirom na to da su ga stalno pominjali, na vratima Bele kuće pojavio se i Krofak. On je istakao da iza sebe ima brak i iz njega ćerkicu, ali i da je sa bivšom ženom u korektnim odnosima. No, međutim, tokom današnjeg dana, Stanislav je rešio da stavi sve karte na sto, otkrivši da ga je bivša supruga prevarila.

Sada, portal Pink.rs ekskluzivno je došao u posed jedne prepiske, u kojoj je njegova bivša žena, Emanuela Mea, iznela šokantne detalje iz njihovog braka. Naime, ona kipti od besa jer je Stanislav ovo izneo, za šta ona kaže da je laž, te je tako odlučila da ga totalno raskrinka.

Ona je u prepisci priznala da je Stanislav bio nasilan prema njoj, a kako ističe, nisu ni u kakvim odnosima, poštuje ga zato što je otac njene ćerke, ali i da ju je istukao i da ga nije prijavila zbog ćerke.

Takođe, ona je poslala i privatnu prepisku sa Stanislavom u kojoj se jasno vidi da je pokušao da izgladi odnose s njom, iako ona to nije dozvolila, već naprotiv, rešila je da mu preko toga ne prelazi i da se ne pomiri s njim i pored toga što joj je izjavljivao ljubav. Njihovu prepisku možete pogledati u galeriji u nastavku:

Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Autor: N. Ž.