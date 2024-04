'UŽASNO, DNO DNA!' Muzičar žestoko prozvao pevače s estrade zbog smrti Marine Tucaković: Za MINUT SLAVE su jurili da pričaju koliko je vole!

Endži Mavrić, harmonikaš i aranžer brojnih hitova narodne muzike, iza sebe ima dugogodišnju karijeru. Sarađivao je sa brojnim poznatim pevačima, a mnogi su mu postali i prijatelji.

On se svojevremeno u jednom intervjuu prisetio kako su nekada izgledala njihova druženja, prijateljstva sa Marinom Tucaković i njenim suprugom Aleksandrom Futom Radulovićem, a tada je istakao da se svaki put naježi kad vidi da pojedini pevači lažu da su bili bliski s Marinom samo da bi ukrali minut slave i da bi dobili na važnosti. Endži je dugogodišnji saradnik Saše Popovića i "Grand" produkcije, pa je pričao i o njihovom zajedničkom radu.

Saša Popović na muziku gleda kao na biznis. On je voleo da svira harmoniku, ima kolekciju kvalitetnih harmonika, ali to je za njegovu dušu. Mnogo je živčan za neke stvari, sa pevačima je umeo da se zakači ozbiljno na snimanjima. Kad se snimaju "Zvezde Granda", ume da viče na takmičare, prema toj deci se ponaša kao roditelj, ali to nije ništa zlonamerno - ispričao je Endži u januaru 2022. godine pa nastavio:

Pre svega bih da podvučem da je estrada jedna plemenska zajednica! Sa Futom i Marinom sam privatno bio vrlo blizak. Kod njih u kući smo se družili, stvarali i uživali. Skakao sam kad me je Futa prvi put pozvao i rekao da dođem kod njega da probamo da radimo. Mnogo sam voleo Marinu i u toj kući sam proveo deset godina. Kad je Marina umrla, bilo mi je krivo što su svi koji su je poznavali jurili minut slave da pričaju koliko je vole. To mi je bilo užasno, dno dna. Trkali su se u tome ko je više i bolje poznavao. Ja sam znao i njihove kućne pomoćnice, pa nisam jurio po televizijama da pričam o tome. Marina je bila gospođa, žena-domaćica i volela je da sprema svašta kad se okupimo. Uvek je tu bila rakijica da se nazdravi. Kad se desila tragedija, to sam teško podneo - kaže Endži.

On se prisetio i poznanstva sa čuvenim boemom Tomom Zdravkovićem, pa je otkrio da je pevač umeo da bude vrlo nezgodan kad popije koju više.

- Karijeru sam počeo u jednoj kafani kod Vukovog spomenika. To je bila 1987. godina i tada kreće moj uspon. Tu je stalno dolazio Toma Zdravković, a kad popije, umeo je da bude prilično agresivan. Znao je da bude nezgodan, ali ne prema nama. Svirao sam s njim i mnogo mi je drago što znam takvog čoveka. Kritikovao nas je kad pogrešimo i to smo svi pamtili, ali je to ujedno i dobra škola. Bilo je to lepo vreme - kaže Mavrić .

Endži je takođe demantovao da mu brojni pevači duguju novac za aranžmane, ali je rekao da se redovno dešava da ga zovu i pitaju da odlože plaćanje.

Pevači mi nikad nisu dugovali novac, ali su umeli da me pozovu i kažu da nemaju trenutno i da ih sačekam neko vreme. To je okej i to je pošteno, nikad nisam cepidlačio. Bitno je da se ispoštuje dogovor, sa moje strane je sve uvek pošteno.

Autor: pink.rs