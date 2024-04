Situacija i sukobi između Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović iz dana u dan dobijaju sve veće i veće razmere, te je tako bilo i ovog dana.

Naime, Ša je totalno povileneo kada je čuo Mionino izlaganje o tome kako da nije njega, bi pristala na veridbu sa Stanislavom Krofakom, te je tako divljao i urlao po imanju, ali su nakon nekoliko sati spustili loptu i pomirili se.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Aleksićevom drugaricom, inače bivšom zadrugarkom, Anom Spasojević, koja je ovo dešavanje prokomentarisala za naš portal.

- Ovo je pakleno, ovo je užasno, ja ne znam šta treba više da se desi da on shvati da on Mionu ne zanima za tri života. Mislim da i on to vidi, ali ne može sebi da prizna jer je neko ko traži ljubav i želi da bude voljen posle toliko propusta. Miona umire za Stanislavom, sada bi se pomirila sa Stanislavom, nju Ša ne zanima za tri života. I meni je njega žao, nadam se da će se izvući iz ove situacije. Čim se ovo završi, Miona ga više neće videti ni na slici - zaključila je Ana Spasojević za Pink.rs.

Autor: N. Ž.