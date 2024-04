Dešavanja u rijalitiju "Elita" obrnula su se naopačke - haosi, intrige i raskrinkavanja samo su deo svakodnevnice u Beloj kući, a najsvežija tema koja drma Balkan jeste raskid Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

Naime, Bebica i Teodora stavili su tačku na svoj odnos, ali od tada, više ništa ni za jedno ni za drugo nije isto. Dok se s jedne strane Teodora oseća slobodnije i, kako ona kaže, lakše, Macanović teško podnosi ovaj raskid.

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa Marijom Kulić, majkom Miljane Kulić njegove bivše devojke, bivšom zadrugarkom, koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala ovu situaciju.

- To možda traje malo duže nego do sada...Jeste, delovaće slobodno, jer je bila sva u grču, nije znala šta sme i šta ne sme. Bila je jedna žurka, znaš kako je ona pozirala i igrala na ogledalu, pre četiri pet meseci, a od kada je sa njim, ona sedi kao baba neka. Mlada je, traži slobodu. Ne znam, ona se plaši da je ne vređa, da joj ne baci stvari, mislim da ako joj priđe, da će ona da popusti i da bude s njim do kraja. Jer kada se ona razmisli, bolje da ga istrpi još dva i po meseca. Ona je ušla u vezu sa njim samo zato što je Miljanin bivši momak, da bi bila jaka priča. Nije znala s kim će, pa kao s njim će, Miljana je tu. Malo, malo, negde na sredini se pokajala, ali gotovo, neće ona da se obruka da bude s nekim drugim, a napolju šta radi, Bog da sačuva. Ona hoće da se predstavi kao fina devojka - rekla je Marija, a onda se osvrnula i na pretpostavke učesnika da će Teodora ući u vezu s Nemanjom Gačićem:

Ne verujem da će da se smuva sa Gačićem, napolju bi. I sa Gačićem i sa Urošem, sve bi probala, makar na dva dana. Sad će kao da ostane dosledna, sada je slobodna, nije sa Gačićem. Nije ona kao Miljana, svoja, da godinama izgubiš svest o kamerama. Ja vidim da Miljana mnogo puta izgubi svest da je kamere snimaju, ponaša se kao kod kuće. Ne sviđa mi se kod Miljane što kada je kod kuće, ne intresuju je muškarci, ni izlasci, intresuje je skraćeni i onaj koji je bio...Teodora da ne razmišlja i da nije imala taktiku, ona ne bi ušla sa skraćenim. Pogledaj kakav je, on ima one spojlere sa strane, oni jastuci, kad sedne na klupu, padnu mu gaće i vidi se pola du**eta, kao neki šmokljan. Ona voli kao što je bio Nikola Bukilić. Kao Bog i šeširdžija su. Ona ima lepo telo, silikone, faca mi se njena ne sviđa. Ne idu, kao ličnosti se ne poklapaju. Ipak svi gledaju da imaju slugu, gleda i ona da ima slugu - zaključila je Kulićka za Pink.rs.

Autor: N. Žugić