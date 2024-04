Bolje da ti Dara Bubamara ne provodadžiše: Pevačica upoznala Anu i Rastu - brak propao, a i ovu koleginicu je ''nesrećno'' udala!

Dara Bubamara upoznala je mnogo parova na javnoj sceni, a osim Ane Nikolić i Stefana Đurića Raste, ona je spojila i Gogu Sekulić sa njenim, sada bivšim suprugom Urošem Domanovićem.

Pevačica je prvi put ispričala kako je upoznala Gogu i Uroša.

- Rastu i Anu sam upoznala, i Gogu i Uroša. Ali, ispalo je da nisam dobar provodadžija. Bila sam u jednom kafiću u Cirihu i bila je tu i Goga i govorila mi sve vreme da joj nađem dečka. Ja joj kažem ma gde da ti nađem pa nemam na lageru momke. I ulazi momak, onako lep, sportski građen, top izgleda. I ja kažem, brate, evo ovo je dečko za tebe. Uroš - ispričala je Dara.

- I kaže gazda "Fejsa": "To je od našeg prijatelja, sin". I prišao on stolu, upoznao se sa nama, javio se. I ja kažem, brate, evo ti, fin momak, lepo izgleda, što da ne?! I zove me Goga sutradan, kaže: "Evo mene, ja sam sa njim vraćamo se avionom, razmenili smo telefone, vau, zaljubili se!" I ja čujem kasnije oni su se uzeli, haos. Koliko puta sam isprovodadžisala, ali neslavno su se završavale te veze. Ali, donela sam i dosta sreće ljudima - kazala je ona.

Podsetimo Goga Sekulić bila je šest godina u braku sa Urošem sa kojim ima sina Vasilija Andreja.

Autor: Pink.rs