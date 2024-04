Pevačica Dara Bubamara iza sebe ima dva braka, a sada je prvi put otkrila nepoznate detalje i priznala da se udala zbog papira.

Dara se 2002. godine udala za Lazara Dugalića Lakija, ali o tom braku nikada nije govorila.

- Taj prvi brak je bio iz zezanja, a sad ću ti reći zašto iz zezanja. Pevali smo svi u Nemačkoj i imali smo od Jovanovića nekog menadžera papire i to je odjednom počelo hapšenje, pošto nije plaćao porez. Goca Božinovska zaustavljena na granici, ovu pevačicu zaustavili na granici, haos. A Laki i ja tada u vezi, a oni živi u Nemačkoj. I kaže Andrija, naš prijatelj, čoveče, jeste vi ludi da sad, ako uhvate Daru ona će nagrabusiti zbog tog Jovanovića, kaže idite se venčajte i gotovo, ona ima papire i ćao, završeno. I ja kažem, ajde. Iskreno ti pričam. Mislim, mi se zavoleli, živeli smo zajedno ali ja sam mu rekla: "Slušaj, znači, ovo nije sad znači, brak. Ovo je sad zbog papira, ali da znaš, nemoj se sad utripovati da smo muž i žena" - rekla je Dara i otkrila kako je on reagovao.

- Pa ništa, on je hteo. Mene svaki muškarci i dan-danas voli i ne žene se... Ali, on je tad gledao da mi uradimo za mene najbolje. Svakako se volimo i šta, nema to veze nikakve, ali stvarno smo bili mladi i stvarno smo hteli to zbog papira, kao, što ima veze, koliko se ljudi venčavaju po inostranstvu zbog papira mi smo opet bili zajedno. Ali ja sam mu rekla, da znaš, nije to sad kao brak, da ćemo mi sad decu imtai i to sve, nego to je sad ovakva situacija. I to me je skupo koštalo. Laki i ja smo bili sedam godina zajedno i onda kada sam upoznala Milana ja sam išla da se razvedem tamo u Nemačku. On čak nije hteo da da razvod zato što je bio povređen. Ja mu lepo rekla da je zbog papira, a on ne da razvod. Ja svakom lepo kažem iskreno. On ne da razvod, brate. Ništa, Milan je to sredio sa njim. Otišli smo Milan i ja u Nemačku zajedno i rešili. Ali slušaj sad, pošto je prošlo 7-8 godina od sklapanja braka, trebalo je da dobijem od Nemačke države umbrefist. To su papiri za ceo život, kao što sad imam sežur francuski. I zamisli ti mene? Ja kažem neću papire. Ja rekla neću, ne trebaju mi. Imam francuske. A mogla sam sad i nemačke i francuske, razumeš? Ja idem i na svoju štetu, tako da nisam htela. On je naravno mene pljuvao, posle toga, svašta je tu bilo. Povređen, ostavljen, klasika. Muškarac - rekla je Dara.

Podsetimo, Dara je nedavno prokomentarisala razvod Dragane Mirković i Tonija Bijelića.

- Čula sam se sa Tonijem ali nismo pričali o tome nego smo se čuli oko neke registracije pošto sam nešto kupovala (smeh). Čak sam u jednom momentu pomislila da nazovem Draganu i njega i da je pitam šta se to dešava. Ja sam opet za varijantu da bi možda napravila neko primirje ako može. Da se ljudi pomire. Pokušala bih da ih pomirim, zašto ne bih. Ali i ne bih da se mešam da izigravam Majku Terezu. Ljudi su u zrelim godinama, znaju šta rade. Nju podržavam kao koleginicu, kao dobrog čoveka i sa njim sam super, imaju lepu decu. Volela bih ako je nesporazum da to reše - rekla je Dara, pa otkrila da je mnoge poznate parove sa estrade upoznala i spojila, a neki su se i venčali.

Autor: Pink.rs