'ŽENE SU KRIVE, JER SU TO DOZVOLILE' Katarina Grujić otkrila kakvih se scena nagledala na nastupima, pa osula paljbu po NJIMA!

Bez dlake na jeziku!

Poznata pevačica Katarina Grujić bila je gost emisije ''Magazin In'', a tom prilikom je govorila o ponašanju današnjih devojaka po klubovima po kojima nastupa.

- Muškarci koji se preterano pokazuju mogu da zadive one koje su prazne u glavi. Leče svoje komplekse, ali i one leče svoje. Vidim ja na nastupima koliko žena seda u separe da bi popilo čašu šampanjca. Jako pogrešno. Nikad jeftiniji ljudi... Iznutra su siromašni. Ja polazim od toga da su i žene krive jer su one to dozvolile. Da nema tih žena koje dolaze zbog šampanjca kod muškaraca to ne bilo tako - otkriva Katarina Grujić u emisiji ''Magazin In''

