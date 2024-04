ŠOK POTEZ ĐINE DŽINOVIĆ! U jeku skandala s Melinom i Harisom udarila na bivšeg zadrugara, on je izvređao: To mi je uradila jer je ZLOBNA!

Ćerka pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, trenutno se nalazi pod bunim okom javnosti s obzirom na to da joj se roditelji razvode, a sam proces razvoda njih dvoje nije protekao mirno.

Naime, kako je Đina pod budnim okom javnosti, bivši zadrugar i poznati tiktoker, Nenad Lazić Neca, na svom instagram profilu novom objavom šokirao je javnost! Bivši zadrugar je objavio da ga je Džinovićeva blokirala na nalogu društvene mreže TikTok.

- Zanima me zašto je ćerka Harisa Džinovića blokirala, a da, zloba ne može da podnese dobrotu - napisao je on.

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa Necom kako bi saznali razlog zbog kog ga je Đina blokirala.

- Ko zna kada me je ona blokirala, ja sam slučajno saznao, nešto sada da vidim i kažem: "Bože, što me je devojka blokirala?!". Ma ko zna što je, verovatno što je zlobna devojka, kao što drugi ljudi pričaju, pa ne može da podnese pozitivnu dušu kao što sam ja. Ja ne znam šta je ljudima, da me blokiraju... Još sam mislio da je promenila ime, kažem drugarici da proveri, ona kaže da ima profil. Znaš kakvi su ti ti nabeđeni mamini i tatini sinovi - rekao je Neca za Pink.rs.

Autor: N. Ž.