ISKREN DO KOSKE! Dejan Milićević dao svoj sud o vezi Stanislava i Maje, smatra da će ga Marinkovićeva OSTAVITI?! (VIDEO)

Aktuelna učesnica "Elite", Maja Marinković, često je na meti oprečnih komentara, dok s druge strane, ne manjka ni onih lepih, što je dokaz da zapravo na nju niko ne ostaje ravnodušan, a nije ostao ni modni fotograf Dejan Milićević u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji.

On se osvrnuo na odnos Maje Marinković i Stanislava Krofaka, ističući da on Maju obožava, ali da se Marinkovićeva igra sa Krofakom, tj. da je on njena igračka.

Ja Maju obožavam svakako, ona je toliko zabavna i intresantna, ume da me nasmeje do suza. Što se tiče Maje, mislim da je ona jedna crna mačka koja voli da se igra, ima svoju igračkicu, dok joj bude bilo intresantno, igraće se, ništa ja to ne bih shvatao ozbiljno - rekao je Dejan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.