Evo kako izgleda Samira, supruga Dženana Lončarevića koju za 18 godina nijednom nije pokazao u javnosti! (FOTO)

Njih dvoje su jedno drugom izgovorili sudbonosno „da" krajem devedesetih godina.

Dženan Lončarević se posle 25 godina braka razvodi od supruge Samire koju poznati pevač nijednom, od kada je na javnoj sceni, a zvanično se navodi 2006. godina, nije pokazao u javnosti. Dženan je nju i sinove od početka svoje karijere krio od javnosti i medija, pa se tako do danas nije znalo ni ime žene s kojom je bio u braku.

O Samiri, od koje se Dženan razvodi posle četvrt veka braka, ništa nije znalo, a ekipa Telegrafa sada donosi njene prve fotografije. Samira je, inače, obrazovana i pristojna žena koja, kako ekskluzivno saznajemo, godinama radi u Osnovnom sudu u Prijepolju.

Podsetimo, Dženan je od Samire, kad je podneo tužbu za razvod braka, čak tražio i da "ubrza proces". Naš izvor blizak Lončarevićima tvrdi da je pevač poslednjih meseci prilično neprijatan prema još uvek zakonitoj supruzi.

- Iz nekog razloga, za koji morate njega da pitate, stalo mu je da što pre zakonski okonča brak, pa čak svoju ženu i "krivi" što se proces još uvek nije završio - rekao je izvor.

- On forsira što pre da se razvedu. Njemu se baš žuri, pa joj je rekao i da ona to ubrza jer smatra da to može, pošto radi u sudu. Ona, naravno, žena to ne može, sve treba da ide po nekom pravilu i protokolu... - dodao je sagovornik.

Naša ekipa pokušala je da stupi u kontakt sa Lončarevićem, ali do trenutka objavljivanja ovog teksta nije odgovarao na pozive i poruke.

Autor: Pink.rs