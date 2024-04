ON JE BIO PRVI ČOVEK U KOG SAM SE ZALJUBILA: Melina ostavila Harisa posle 10 godina BRAKA, a jednom je priznala ko je bio njena najveća ljubav!

Melina Džinović razvela se od supruga Harisa Džinovića nakon dugogodišnjeg braka, nakon čega je napustila njihov porodični dom na Senjaku.

Melina se povodom razvoda još uvek nije oglašavala, a jednom prilikom je za medije otkrila da je upravo Haris bio prvi čovek u kojeg se zaljubila.

- On je inteligentan čovek i to me oduševljava. Meni je u životu lako, jer imam pored sebe pravog lidera koji me vodi kroz život. Nisam mogla boljeg ni da sanjam. Verujem u ljubav i nisam imala vremena da se razočaram. Moje prvo veliko zaljubljivanje došlo je upravo sa brakom. Pre toga sam bila prilično zatvorena i nisam mnogo izlazila - rekla je Melina tada.

Podsetimo, Melina je svojevremeno otkrila oko čega dolazi do svađa nje i Harisa.

- Vrlo sam konzervativna osoba i uvek sam želela da budem samo majka i supruga čoveka koji može da brine o porodici i posveti joj se u potpunosti. Da sam htela ozbiljnu karijeru, ušla bih u to pre udaje. Nas dvoje se mnogo volimo. Postoje svađe i momenti kada svako vuče na svoju stranu, ali popusti onaj koji u tom trenutku uvidi da bi to trebalo da uradi. Takve stvari se dešavaju u svakoj kući, braku ili vezi, samo što se to kod nas predstavlja holivudski. Recimo, ja imam potrebu da popijem kafu i odem na ručak sa prijateljicama, kao što Haris svakodnevno igra tenis. Možda je tajna našeg uspešnog braka što nam je život vrlo zanimljiv, mnogo putujemo i nismo upali u monotoniju. Oboje smo hedonisti. Nikad nisam uveče negde izašla, ako je Haris na putu, a da ga prethodno nisam pozvala telefonom i rekla mu gde idem i kada se vraćam. To činim isključivo zbog toga da ne brine - rekla je tada modna kreatorka.

Melina upala u kuću

Podsećanja radi, Haris Džinović je u velikoj ispovesti za "Blic" otkrio da su Melina i on spavali u odvojenim sobama i sastajali se samo za intimne odnose.Nakon tih izjava, Melina Džinović je upala u kuću i Haris je odmah prijavio policiji.

Sa Harisom je u policijsku stanicu došao sin Kan, a "Blic" je imao ekskluzivni paparaco kada je nakon pet sati davanja izjave napustio stanicu.

Autor: Pink.rs