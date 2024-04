'Bačena mi je VRADŽBINA, koju samo hodža može da skine' POTRESNA ISPOVEST DR IGIJA: Imao ZAKAZAN datum venčanja, a onda je sve pošlo po ZLU!

Popularni pevač devedesetih godina Igor Todorović, poznatiji kao Dr Igi, nakon porodične tragedije koju je doživeo kada mu je mlađi brat Ivan preminuo od kancera, a ubrzo za njim i otac i majka, povukao se sa muzičke scene i nije pevao nekoliko godina, ali to što je sam na emotivnom planu već dugo krivi neke više sile.

Naime od pevača koji se devedesetih godina iskradao na zadnji izlaz i preskakao ogradu kako bi pobegao od redova obožavateljki koje su ga sačekivale ispred kuće da se upoznaju i slikaju s njim ostala je samo priča i sećanje, a ženama u njegovom životu nekako nije bilo suđeno.

Iako Dr Iggy misli da je možda tako i bolje, jer se već navikao na svoju samačku rutinu, a astrolog mu je otkrio da mu je urađena neka vradžbina, koju može samo hodža da skine, te da zbog toga nema sreće u ljubavi

- Pokušale su mnoge, ali ja se ne dam. Shvatio sam kakve su žene, danas nemogu da verujem ženi. Ja sam imao zakazan datum venčanja, imali sam vezu ranije, raskinuli smo i posle mnogo godina smo opet stupili u kontakt, opet je planula ljubav, ali Beograd - Njujork je suviše daleko, trajalo je neko vreme i dogovorili smo se maltene sve, ali sam shvatio da to nije to na kraju. Žao mi je što nemam porodicu i decu, ali mislim da nije kasno još - kaže Dr. Iggy, pa dodaje:

- Navikao sam se da budem sam, pa se bojim kad bi došla neka žena kako bi ona narušila moju rutinu. Skoro sam bio kod druga na slavi i tu sam upoznao astrologa koji mi je pogledao natalnu kartu i rekao da je neko bacio vradžbinu na mene, te da može da je skine samo hodža iz Bosne, ne znam šta da kažem na to, ali moguće je sve - kaže Igor, koji se priseća obožavateljki koje su ga opsedale u vreme njegove najveće popularnosti:

- Sećam se tada ja dođem u školu gde tata moj radio kao profesor, na Banovom brdu, prekidala se nastava zbog mene. Svi su dolazili da vide ko je doktor Iggy da me pipne. Tad su imali one škljoc aparate, to je bila ludnica, euforija. Ja nisam smeo iz kuće da izađem. Bio je red od 50 devojaka ispred kuće koje su čekale da se slikaju i upoznaju. Izlazio sam tako što sam preskakao ogradu iza kuće, kroz neku malu kapijicu se provlačio i bežao da me ne vide - zaključuje Dr Iggy.

Autor: Pink.rs