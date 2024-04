Šminkerka, pevačica, influenserka i tiktokerka, Milica, poznatija pod pseudonimom "Militsa for you", gostovala je u jutarnjem programu "Ne gledam ti ja to", na RED televiziji, te je tom prilikom sa voditeljima Stefanom Savinom i Sanjom Stanković porazgovarala o svojoj karijeri.

Na samom startu, Milica je progovorila o svojim počecima, tj. kako je došla na ideju da snima za društvenu mrežu tiktok, na kojoj je postigla vrtoglavi uspeh.

- Mene kad pitaju čime se bavim, ja kažem: "ono najgore, gore nema". Ja sam od malena znala da ću se baviti javnim poslom, samo nisam znala šta će to biti, kao klinka sam glumila mnogo i pevala po takmičenjima. Ja sam prvo krenula da snimam Jutjub klipove, drugarica mi je rekla: "Tiktok je za tebe, kratki video sadržaji...". Prvo sam gledala par meseci, a onda sam snimila prvi tiktok. Onda su me pitali da im pokažem kako sam se našminkala, ja sam snimila, a pritom, imala sam samo dve četkice i jednu paletu i to je sve što sam imala. Tako sam krenula, malo po malo, ljudi su želeli da to vide i to sam im dala...Kad si majka, sve ostalo ti je sekundarno. Imam nešto svoje, znam da su mi oni tu uvek, mnogo sam vezana za njih - rekla je ona, a onda se osvrnula na loše komentare i na to šta joj je najteže palo tokom snimanja za tiktok:

U suštini, ja sam već bila formirana ličnost kada sam krenula da se bavim time. Ja sam bila spremna na hejt u startu. Raščistila sam sa sobom: "Okej, to je video tviter, ima cenzure, ali te ljudi konstantno pljuju". E onda, u nekom trenutku kada sam dublje ušla u tu priču, kada su ljudi znali više o meni, tada je počelo da me pogađa. Najviše me je pogađalo kada komentarišu nešto za moju decu. Sve što sam starija, često me pogađaju komentari koji su na moj račun, ali sam zbog nekih naslova imala probleme i na sudu, a nema veze s istinom. Nikad ne znaš šta će sutra da te pogodi, ali najviše me je pogađalo za decu, gde čovek mrtav hladan mi napiše: "Dabogda ti deca umrla", ima takvih slučajeva...Ja hranim svoju decu od toga, pa nisam zbog sponzorstava da snimim odgovor takvim ljudima, iako bih se nagovorila svega i svačega, ali na kraju dana ne bih, jer unižavam sebe u odnosu na osobu koja mi je tako nešto napisala. Uglavnom ne brišem komentare, obrisala sam možda tri u životu - dodala je ona.

Milica broji milionske preglede na Jutjubu kada je reč o njenim pesmama, te je ovom prilikom otkrila i kako je došlo do saradnje sa Markom Konom.

- Kon je super lik, mnogo je kreativan, inteligentan, jako mi odgovara, toliko je opuštena osoba, nema stresa, nema ništa. Lagan, ali harizmatičan. Napravila sam sa društvom tu svoju prvu pesmu, zove se "Dijeta". Ja sam se 20 kilograma ugojila u proteklih godinu dana, što je mnogo. Ja sam tek tad počela da se snimam cela, da bih svoj kompleks smirila, baš sam htela da se pokažem takva kakva jesam. Bilo je komentara: "Debela, na šta to ličiš". Meni je palo na pamet da snimim tu pesmu...Ta pesma ima sada milion i osamsto hiljada pregleda. Trebao mi je aranžman i ja Konu sam samo poslala, on mi kaže: "To je to, može, radimo". Mi smo to snimili, pa smo namerno snimili niskobudžetni spot, izašlo nas je sto evra sa gorivom.

Za sam kraj, ona se osvrnula na navode da često slava i popularnost umeju da "udare u glavu" mnoge, te je otkrila da li se ona promenila otkako je postala poznata.

- Jeste, svakom promeni život i ko kaže da ga popularnost nije promenila, laže, ne možeš da živiš isti život sa hiljadu evra i sa deset hiljada evra. Ja sam ista budala, isto se ponašam...Sa druge strane, promenilo me je da mi je ambicija mnogo porasla, mnogo više radim. Imala sam pre pola godine situaciju gde me je drug nalepio i rekao mi je da smo se ranije družili 24/7 i da sada kada sam postala popularna, čujemo se jednom u mesec dana. Ružno mi je što to ljudi pripisuju tome, ko mi je bio prijatelj, prijatelj mi je i danas. Najmanji je problem da mi pošalješ poruku, ja se nisam promenila - istakla je Milica.

Autor: N. Ž.