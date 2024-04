VRELO, VRELIJE, JOVANA JEREMIĆ! 'Kraljica šera' spustila helanke, pokazala donji veš, društvene mreže se USIJALE! (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić neretko nailazi na komentare javnosti zbog svojih stavova i stajlinga, a ovoga puta ona je objavila fotografiju iz teretane i time izazvala mnoštvo reakcija.

Naime, Jovana je nasmejana pozirala nakon treninga, top majica crne boje isticala je njen bujni dekolte, a zelene helanke je spustila, te su pratioci imali prilike da vide voditeljkin donji veš.

Nema sumnje da Jovani treninzi prijaju, te sada može da se pohvali ravnim stomakom i vitkom firugom.

"Izgubila sam nevinost sa 23 godine"

Podsetimo, Jovana je nedavno otkrila detalje svog privatnog života, te se osvrnula na svoju prvu ljubav.

- Izgubila sam nevinost sa 23 i po godine. Majke mi moje. Moraš da shvatiš, ja nikada ne lažem na televiziji, izgubila sam nevinost, neću sada kao svi da me bude sramota, pitaj me Ognjene, pitaj me to pitanje, nemam čega se stidim, sa 23 i po, za druge je zezanje, ja sam tog dečka najviše volela, veliki pozdrav za njega, bio je veliki gospodin, kralj, pozdrav za njega - rekla je Jovana u emisiji "Amidži šou".

Autor: N. Ž.