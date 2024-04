'OČEKUJE SE NJEGOVA DEPORTACIJA U SRBIJU' Oglasio se Gastozov advokat, otkrio do kad će biti u tajlandskom zatvoru: ''Utvrđeno je da u krvi ima...''

Denis Kurtović, advokat Nenada Marinkovića Gastoza, potvrdio je navode medija da je njegov klijent u pritvoru na Tajlangu, jer ga je tamošnja policija uhapsila zbog prekomerene količine alkohola.

- Nenad Marinković Gasttozz je usled upravljanja motociklom zaustavljen od strane pripadnika policije u Phuketu (Thailand), kojom prilikom je alkotestiran i utvrđeno je da ima 1.6 promila alkohola (više od dozvoljenog), iz kog razloga mu je prema određeno policijsko zadržavanje. Kada je priveden do prostorija policijske zgrade, uočio je da mu je istekla viza par dana pre tog događaja. Imajući u vidu to da su na Thailandu novogodišnji praznici, te da državni organi ne rade tokom istih, bice zadržan do 17. aprila, kada se i očekuje njegova deportacija u Republiku Srbiju. Na kraju bih u njegovo lično ime demantovao sve medije koji su objavili da su kod njega pronađene bilo kakve nedozvoljene psihoaktivne supstance ili da je upravljao pod dejstvom istih.

Inače, ovim putem se oglasio i reperov otac, koji je istekao da je njegov sin nevin i da će uskoro da bude pušten na slobodu.

Evo me tu sam, pijem pivo. Naravno da znam da mi je sin u zatvoru. Nažalost, ne mogu ništa da mu pomognem. Koliko znam nije ništa kriv, a ako se dokaže da je kriv na***aće. Upala je racija tamo gde je on bio i priveli su sve pa i njega. Popodne ću da pokušam da ga dobijem. Imam ja poseban broj telefona. Tamo mu je valjda i devojka, pa nemam šta da brinem - poručio on za Kurir.

Autor: pink.rs