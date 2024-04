Pinkova voditeljka (44) fotkama s mora srušila mreže: Osmeh joj je zaštitni znak, niko nije znao kakva je bomba kad se skine (FOTO)

Glumica i voditeljka Pinka Tijana Čurović važi za jedno od najlepših lica na domaćoj javnoj sceni, a svojevremeno je pokrenula lavinu komentara kada je na mrežama objavila fotografije s letovanja, u kupaćem kostimu, i pokazala koliko dobro izgleda.

Voditeljka "Trenutka iz sna" letovala je prošle godine na Adi Bojani, a nestvarni zalazak sunca iskoristila je i za fotografisanje za društvene mreže. Tijana je pozirala u crnom bikiniju, s belom širokom košuljom, a svima je pažnju privukla njena savršena linija, ali i široki, blistavi osmeh po kom je prepoznatljiva.

Inače, podsećanja radi, Tijana je sedam godina posle razvoda obnovila svoju vezu sa Slavišom Čurovićem, a njihova ljubavna priča počela je pre dvadeset godina, i to iz poslovne saradnje.

‒ Prvi put videli smo se u beogradskom hotelu „Balkan“. Bilo je to septembra 2003. godine. Slaviša je u to vreme bio upravnik Nikšićkog pozorišta i trebala mu je glumica za ulogu u predstavi „Pretis lonac“, a moj profesor Feđa Stojanović preporučio je mene. Moram da priznam da mi se u početku uopšte nije svidelo njegovo ponašanje. Kad sam prihvatila ulogu, poljubio mi je ruku i predložio da me odveze kući, što sam odbila. Nisam odmah bila zainteresovana za njega kao muškarca. Čak sam ga udarila kad me je prvi put poljubio, ne jako, više onako filmski. Fascinirala me je njegova istrajnost, hrabrost i rešenost da me osvoji. Na dan kad sam diplomirala došao je u Beograd. Izašli smo na ručak i on je u jednom trenutku značajno zastao i upitao: „Da li bi ti bila sa mnom stalno?“ Tada me je definitivno osvojio. Nisam ni bila svesna da me je zapravo zaprosio - prisetila se Tijana svojevremeno.

Autor: pink.rs