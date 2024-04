'Tresle su mi se ruke, RODITELJI SU ME ZAKLJUČAVALI KAD PIJEM' Mesecima se lečila od poroka, a sad šokirala priznanjem: Nisam mogla da izdržim dan!

Starleta i nekadašnja rijaliti učesnica Ava Karabatić dugo se borila sa porokom, a na kraju je zbog istog završila na klinici za odvikavanje.

U borbi su joj najveća podrška bili roditelji, a jednom prilikom je i javno govorila o svom problemu.

- Jezivo je bilo biti u kandžama poroka, a da toga u početku i niste svesni. Ja sam postala solo drinker. Posle šest godina života u Beogradu otišla sam da živim u Zagreb, gde sam se zatvorila i nekako povukla u svoja četiri zida. Raskinula sam tad s dečkom i sve je nekako krenulo nizbrdo. Tada sam počela da se opijam, a nisam bila svesna problema u koji sam upala - rekla je Ava, pa dodala:

- Majka i otac su mi bili velika podrška na putu izlečenja od alkoholizma. Sećam se da su me zaključavali kad pijem, odnosno kad bih dobila želju da odem do prodavnice da kupim piće. Samo sam o tome razmišljala. Tako su hteli da me spreče da odem po alkohol, drugačije nisu mogli jer bih se dovijala kako sam znala. To je jedno vrzino kolo, iz kog je teško izaći. Pogotovo je teško kad žensko pije. Biti solo drinker je najgora stvar.

Ava kaže da se sama prijavila na kliniku za odvikavanje od alkohola kad je shvatila da je život dovela u opasnost.

- Kad sam videla da srljam prema dnu, s kog nema povratka, rešila sam da pomognem sebi. Našla sam kliniku i doktora koji mi je ulio poverenje da mogu da rešim problem, pa sam tako otišla na lečenje - priča ona i dodaje:

- Procedura je takva da sam na jednoj vrsti detoksa i na lekovima koji izbacuju alkohol iz organizma. Imam velike krize, koristim svašta nešto da mi odvrati pažnju i umiri nervozu, a razmišljam i da se posvetim fizičkoj aktivnosti, nekoj vrsti treninga. Nikome ne bih poželela da prođe kroz ovo što sam ja, ali sam počela da apelujem da svako ko ima sličan problem potraži na vreme pomoć. Ljudi i meni pišu. Naravno da ću da pomognem ako mogu i da se problem zaustavi na vreme. Niko ne zaslužuje da tako nešto uradi sebi. Nijedan porok nije dobar. Sad pokušavam da se oslobodim i cigareta. To mi teže ide, ali svakako je bitno da alkohol više nije u mom životu.

"Dva meseca sam provela na klinici"

- Bila sam zavisna od alkohola dve i po godine i to je bila teška havarija. Ne znam kako je krenula u mojim tridesetima. Onda sam se ovog leta odlučila na ostrvu, na Rabu, na lečenje, gde sam provela dva meseca. Sad sam dva meseca na ambulantnom lečenju, pridržavam se terapije i svega, ali alkohol, kad ovako pričam, jer sam to proživela i bilo je jako gadno, jako teško i mukotrpno... Alkohol kao alkohol je jedan veliki demon i jedan veliki problem, tako da, ja bih ga zabranila - započela je priču Ava i opisala kako izgledaju dani zavisnika iz njenog ugla.

- Počne ti već ujutru, najranije kad se probudim, počnu ti se ruke tresti... Prvo što ti je u mislima je da otrčiš u market i da kupiš "unučić", jer ne možeš da funkcionišeš, ne možeš izdržati dan - zaključila je Ava jednom prilikom.

Autor: Pink.rs