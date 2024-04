'U životu su me samo u tim momentima videli uplakanu' Dragana Mirković se razvodi od Tonija, a ovako je pričala o velikoj odluci njihove dece

Folk pevačica Dragana Mirković je prošlog meseca obelodanila da se razvodi od biznismena Tonija Bijelića, sa kojim ima dvoje dece, sina Marka i ćerku Manuelu.

Dragana ne krije da je jako ponosna na naslednike, koji su odabrali da budu uz majku tokom razvoda od Tonija.

- Njihova je odluka da se ne eksponiraju medijski. To je malo i začuđujuće jer obično klinci u tinejdžerskom dobu požele da budu viđeni, požele da budu bitni. To je, valjda, negde prirodno. Međutim, oni ne. E sad, da li je to negde moja krivica, uslovno rečeno... Ja sam presrećna što se ne eksponiraju, što su tako odlučili. Meni je uvek bilo dovoljno da je tu samo jedno poznato ime, moje. Još deca? Neka hvala! Moja je krivica jer su to odlučili jer su me jedino videli uplakanu u životu kada sam plakala zbog laži neke koja je objavljena javno. Trebalo je to da sakrijem od njih, ali sam ja preiskrena! Nisam ništa želela da krijem od njih - kazala je Dragana pre nešto više od dve godine o deci.

Marko je završio akademiju, sada studira ekonomsko pravo, a Manuela bira između dva fakulteta, bila joj je matura... Odlični su učenici, nikad nisam imala problem sa njima. Ja sam blagoslovena što se tiče njih. Mene su usrećili beskrajno - dodala je tada u emisiji "Amidži šou".

Dragana i Toni su mnogo toga prošli zajedno, a o teškim momentima pevačica je otvoreno pričala. On je pre nešto više od dve godine izgubio oca, a Dragana nije krila da joj se srce cepalo što Tonija vidi toliko tužnog.

- Čovek nikada nije spreman na takve stvari. Trudila sam se da mu budem stena, ali nikada nisam videla Tonija tako tužnog, nikada tako slomljenog, ta slika zauvek će mi ostati urezana u sećanju - rekla je Dragana malo posle gubitka.

- Nisam stigla ni da ožalim tog čoveka, koliko sam brinula za mog Tonija, iskreno. Prvi put smo zajedno iskusili takav udarac. Onda sam pokušala da ga povučem da se malo kreće, bili smo na odmoru u Monte Karlu, samo da pobegne iz Austrije i skrene misli. Konačno smo deca i ja uspeli malo da ga podignemo, iako ta bol svakako traje i danas - dodala je Dragana za "Informer".

Dragana, inače, u poslednje vreme o Toniju priča hladno i potpuno drugačije nego pre, a njihovu ljubav je ranije često opisivala bajkovito.

- Jao, moj Toni... O, Bože dragi, niko se ne hvali svojom ženom kao on! (smeh) To je, znači... Kad bih vam pokazala neke stvari... On se druži sada sa Van Damom, glumcem, njegovim prijateljima, kolegama iz Amerike, Francuske... Sada svi oni znaju za Draganu Mirković i prate me na Instagramu! Znači, to je neverovatno da su me zapratili, mi se tako dopisujemo, jedva čekamo da se upoznamo i tako to... (smeh) Tako da, kad kažem, Toni kad počne da priča o meni... Tu odmah zamislite sve vau, i morate da me zapratite! - pričala je pre nešto više od dve godine za "Objektiv".

