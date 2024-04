'I NJOJ ŽELIM PUNO PREGLEDA NA JUTJUBU' Sloba Radanović konačno o ratu s Darom Bubamarom: Bili smo u sjajnim odnosima, više nismo

Popularni folk pevač Sloba Radanović večeras gostuje u emisiji Ognjena Amidžića "Amidži šou", uoči sutrašnjeg finala svog šoua "Pevaj sa mnom".

Pevač je pre više od godinu dana postao otac, što ga je oplemenilo u svakom smislu.

- Promenio sam se na bolje, sazreo sam kao čovek, ozbiljnije sam shvatio život i sva ta zaduženja oko deteta, porodice, života. Najlepša moguća stvar koja može da ti se desi. Svakome bih poželeo da se ostvari kao otac, kao majka - istakao je Sloba na početku razgovora s Amidžićem, a potom se osvrnuo na rat s koleginicom Darom Bubamarom oko pesme "Infarkt moje duše", naslovne numere s njegovog novog studijskog albuma.

Dara, sa kojom je svojevremeno snimio duet "Nemoj mnogo da me voliš", optužila ga je javno da joj je ukrao pesmu, koju je ona snimila s neafirmisanim kolegom, te iznela niz prozivki na račun Radanovića.

- Danas je Rale Ratković, autor pesme, dao izjavu, sve je on rekao. Nisam hteo da se oglašavam, nije to moje. Ja o Dari nemam loše mišljenje kao o čoveku, stojim iza toga da je to neki nesporazum - počeo je priču Sloba, a potom pojasnio:

Mislim da se veštačka pompa oko svega digla, ne znam iz kog razloga. Svako nek sluša verziju koju želi, želim da slušaju lčjudi i moju i njihovu veziju. Želim i njima puno pregleda, želim im i više nego sebi.

Dara je nedavno Amidžiću ispričala da je Sloba uzeo tu pesmu, iako je čuo demo verziju s njenim glasom, što on demantuje. Takođe, demantovao je Darine optužbe da je tu pesmu nudio Ceci Ražnatović i Tanji Savić, sa kojima je želeo da snimi duet.

Ne, to je bio Raletov glas. Ne znam odakle joj ta informacija, nije tačno uopšte. Čuo sam demo sa glasom Raleta Ratkovića, pevao je i muški i ženski deo. Nisam čuo Darin glas. Ta pesma stoji tri godine, da sam čuo njen glas, zvao bih je da pitam da li planira da izbaci tu pesmu. Nisam imao priliku da čujem da je njena pesma, niti mi je to ko rekao. Trebalo je ona mene možda da nazove, mislim da bi se to lako rešilo. Nikad o njoj neću reći ništa loše, ja nju poštujem i cenim. Svako sa kim sam nekad bio u odličnim odnosima, nikada o toj osobi nikada neću reći nešto loše. Bili smo u sjajnim odnosima, više nismo, ali se moje mišljenje o njoj nije promenilo. Ima ona neke svoje bubice... - rekao je Sloba i dodao:

- Ne znam ko je kriv, znam da ja nisam. To su stvari koje autor treba da reši. Otišao sam u studio kod Raleta i snimio tu pesmu, platio, dobio potpis.

Autor: pink.rs