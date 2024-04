Zgodna pevačica fascinirala sve kod Amidžića! Magdalena Vračić progovorila o Desingerici, pa priznala da li ima dečka! (VIDEO)

Mlada folk pevačica Magdalena Vračić predstavila je u emisiji "Amidži šou" na TV Pink svoj novi singl "Lepeza" koji će, prema oceni muzičkih znalaca, postati pravi hit, a gledaoce je oduševila i živim izvođenjem poznatih hitova, koje uvek peva bez greške.

S mikrofonom u ruci nema tremu niti nesigurnost, međutim lepa pevačica postidela se kada je čula neka od pitanja koja su joj postavljali gledaoci putem Instagrama.

Šta bi promenila na sebi?

- Sada, iskreno, ništa. Baš sam zadovoljna.

Pored nadimka Megi imaš li još neki?

- Jao... Znam, ovo je sigurno neko iz mog okruženja pitao. Kada sam bila mala, tata prvi put kada me je ugledao rekao je:"Macice, Cici, Cile", tepao mi je, i od tad me ubiše svi, gde god da dođem... Za mene je to jedno vreme bio blam, sada sam navikla. Šta znači to, ne znam, kao mačkice.

Imaš li dečka?

- Je l' stvarno postavljeno pitanje? Nemam... Možda, ne znam.

Da li bi snimila duet sa Desingericom?

- Što da ne!

Da li ti se sviđa neko od kolega?

- Ne - rekla je Magdalena, u šta joj niko nije poverovao.

